Congo-Kinshasa: Gestion responsable des fonds, Projet Sicomines - Le Ministre Doudou Fwamba martèle sur la transparence

Le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a tenu une réunion le jeudi 18 juillet dernier, dans son cabinet de travail, sur la gestion des fonds du projet de la Sino-Congolaise des Mines (SICOMINES). Cette rencontre a rassemblé des acteurs clés, dont le Vice-ministre du Budget, la Vice-Ministre des Finances, et Mme le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo

(BCC). Au cours de cette réunion, l'Argentier national a mis un accent sur l'importance sur le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance qui s'inscrivent dans la vision du Président de la République, Son Excellence Félix TSHISEKEDI, autour dudit projet.

Pour sa part, Freddy Shembo Yodi, Directeur Général de l'Agence de Pilotage de Coordination et de Suivi des Conventions signées entre la RDC et ses partenaires privés (APCSC), a apprécié sans faille, les directives du Ministre des Finances. « Il s'agissait pour nous de recevoir des orientations de la part de Son Excellence M. le Ministre des Finances et de participer à une réflexion parce que dans le cadre de notre mission de pilotage, de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais, il s'est fait qu'une mission du Fonds monétaire international a donné des orientations pour la traçabilité des fonds du programme Sino-Congolais dont nous assurons le suivi et la coordination », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la transparence dans la gestion des fonds liés à ce projet, le Fonds Monétaire International a, de son côté, proposé au gouvernement congolais d'intégrer les clauses de l'avenant signé avec SICOMINES en termes des recettes et dépenses dans la loi des finances rectificative 2024. De plus, cette institution de Bretton Woods insiste sur la publication en ligne des plans d'engagement budgétaire trimestriels révisés, garantissant ainsi une transparence accrue.

L'autre point clé examiné est la mise en place d'un mécanisme financier et de bonne gouvernance pour les ressources issues de l'avenant SICOMINES. Ledit mécanisme vise à s'assurer que les fonds alloués sont effectivement utilisés pour des projets d'intérêt général, en évitant les procédures d'urgence non indispensables et en prévoyant des audits réguliers des dépenses exceptionnelles de sécurité.

En outre, les réformes structurelles prévues dans le cadre du programme, bien que certaines aient pris du retard, demeurent une priorité. Parmi elles, la signature d'un décret sur le cadre d'exécution des opérations du Trésor et de la Banque Centrale du Congo (BCC) selon les dispositions de la loi LBC/FT est jugée essentielle.

Deux options de mécanismes financiers ont été proposées pour gérer les fonds provenant de SICOMINES : soit un compte rémunéré à la Banque des Règlements Internationaux (BRI) administré par la BCC, soit un sous-compte séquestre du compte général du Trésor. Dans tous les cas, ces fonds ne seront débloqués que progressivement, au fur et à mesure de l'exécution des dépenses.

Par ailleurs, cette séance de travail marque une étape importante dans le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance en RDC, notamment dans la gestion des fonds issus du projet SICOMINES. Le Ministre des Finances, Doudou FWAMBA LIKUNDE LI-BOTAYI, réaffirme ainsi son engagement à suivre les recommandations du FMI et à assurer une gestion rigoureuse des ressources publiques pour le développement du pays.