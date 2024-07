Au Palais de la Nation, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekekedi Tshilombo, a procédé hier, dimanche 21 juillet 2024, au lancement du Séminaire du Gouvernement de la République que dirige la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka. Il est placé sous le thème : «Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale».

Prévues jusqu'au mardi 23 juillet, les assises de cette session visent à renforcer la cohésion et la solidarité gouvernementale pour permettre de faire face aux défis considérables auxquels la RD. Congo reste confrontée. Dans son allocution, le Chef de l'Etat a rappelé ses six engagements prioritaires inscrits dans le cadre de son second mandat à la tête de la RD. Congo. Il a invité les membres du Gouvernement à penser aux populations et à privilégier, dans l'accomplissement de leurs missions, une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats palpables.

«Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions.

Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches », a-t-il insisté, dans son mot du jour.

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL SUR LE THEME : « SCELLER LE PACTE D'ENGAGEMENT CITOYEN POUR LA COHESION ET LA SOLIDARITE GOUVERNEMENTALE » DU 21 AU 23 JUILLET 2024

Kinshasa, Dimanche 21 juillet 2024

Madame la Première Ministre,

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Experts et Intervenants,

Distingués invités,

Vous souhaitant la bienvenue à l'ouverture de ce Séminaire gouvernemental placé sous le thème : « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale », je voudrais, à l'entame de mon propos, vous préciser que j'attache du prix à ces assises.

Nous nous réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes, et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes.

En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations.

C'est ainsi que lors de la première réunion du Conseil des Ministres de ce Gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux six engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir : création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé, et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre les décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus, en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le Programme d'Actions du Gouvernement.

Madame la Première Ministre,

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Experts et Intervenants,

Distingués invités,

Ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale.

Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions.

Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective.

Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches.

Madame la Première Ministre,

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les Experts et intervenants,

Distingués invités,

Avant de clore mon propos, je voudrais m'adresser singulièrement aux experts et intervenants qui animeront les différents modules de formation au cours de ce séminaire. Votre présence et votre expertise sont des atouts précieux pour nous. Je vous invite à apporter votre savoir-faire avec professionnalisme et à guider pédagogiquement les discussions avec les membres du gouvernement.

Vos échanges doivent être instructifs, sans langue de bois ni prise de position dogmatique. Nous attendons de vous une approche critique et constructive, qui favorisera un apprentissage mutuel et contribuera à l'amélioration de notre gouvernance.

Je suis confiant dans le succès de ce séminaire gouvernemental, convaincu qu'il marquera le début d'une ère de renouveau pour notre gouvernance. Il est impératif que chaque membre du Gouvernement, sous la coordination de la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, aligne ses actions sur la vision que je porte et en laquelle les Congolaises et les Congolais ont renouvelé leur confiance.

Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons oeuvrer à l'émergence de notre pays, le seul que nous avons, la République Démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple.

Tout en vous souhaitant des fructueux travaux, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental.

Que vive la République Démocratique du Congo

Que Dieu bénisse son peuple Je vous remercie