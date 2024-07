Tunisie: Festival International de Hammamet / Amina Fakhet enflamme Hammamet - Un concert, mille émotions

Amina Fakhet est connue pour ses prestations mémorables, son charisme et sa complicité avec le public. Son retour à Hammamet était l'événement à ne pas manquer de cette 58e édition du festival.

Une foule impatiente se pressait devant l'amphithéâtre, formant une file d'attente interminable. L'effervescence était palpable: Amina Fakhet, la diva tunisienne, allait enfin retrouver son public après une longue absence sur cette scène mythique.

À l'intérieur, l'ambiance était électrique. Des fans de tous âges s'installaient, trépignant d'impatience. Et pour cause: Amina Fakhet est connue pour ses prestations mémorables, son charisme et sa complicité avec le public. Son retour à Hammamet était l'événement à ne pas manquer de cette 58e édition du festival. Dès son entrée en scène, Amina a conquis son auditoire.

Accompagnée par l'orchestre dirigé de main de maître par Youssef Belheni, elle a offert un voyage musical de plus d'une heure et demie. Entre tubes incontournables et nouveautés, la chanteuse a su créer une atmosphère unique, mêlant nostalgie et modernité. Le répertoire, savamment choisi, a fait la part belle aux classiques qui ont fait sa renommée. «Yama Hammami Hrabb», un air folklorique égyptien entraînant, a immédiatement mis l'ambiance. Les spectateurs se sont levés pour danser, emportés par le rythme. Puis sont venus d'autres favoris comme «Wala Ghayrek» et «Esalou Qalbi», repris en choeur par un public connaissant chaque parole par coeur.

Mais Amina Fakhet ne s'est pas contentée de revisiter ses succès. Elle a également présenté «Enta Touad», une nouvelle chanson signée Habib Mahnouch et composée par Ahmed Majri. Sa performance, pleine d'énergie et d'émotion, a démontré qu'elle n'avait rien perdu de son talent et de sa présence scénique. Au fil du concert, la chanteuse a tissé un lien privilégié avec son public, partageant anecdotes et souvenirs entre les morceaux. Elle a rendu hommage aux grands noms de la musique arabe, de Chadia à Farid El Atrach, en passant par Ismahane et Melhem Barakat.

Ces interludes ont ajouté une dimension intime et chaleureuse à la soirée. L'artiste n'a pas oublié ses racines, exprimant à plusieurs reprises son amour pour la Tunisie et sa gratitude envers ses fans. Mais elle a également montré son engagement, notamment en évoquant la situation à Gaza et en soutenant la cause palestinienne. Cette prise de position, saluée par le public, a donné une profondeur supplémentaire au spectacle. Le concert s'est terminé sur une note d'euphorie collective, avec des tubes comme «Ala Allah», «Soltane Hobbak» et «Al Machina».

Le public en redemandait, et Amina a généreusement répondu à ses rappels. Cette soirée restera comme un moment fort du Festival international de Hammamet 2024. Amina Fakhet a prouvé, une fois de plus, qu'elle mérite amplement son statut de diva de la chanson tunisienne. Son talent, sa générosité sur scène et son répertoire varié ont offert au public un voyage musical inoubliable, mêlant émotion, nostalgie et engagement.