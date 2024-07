Tunisie: «Talan» annonce l'acquisition du groupe «Coexya» - Une nouvelle étape dans la stratégie de croissance externe

Le groupe international de conseil et d'expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par la technologie, l'innovation et la data, «Talan», a annoncé, récemment, la signature d'un protocole d'accord en vue d'acquérir le groupe «Coexya» soutenu par le fonds d'investissement pan-européen indépendant «Argos Wityu».

Coexya, acteur indépendant et multi-spécialiste du numérique sur les métiers de conseil, intégration, édition de software et infrastructure d'entreprise, compte plus de 1.000 collaborateurs et accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance externe conduite par Talan ayant pour objectif de renforcer les positions du Groupe sur le marché mondial dans les années à venir. L'opération est soumise aux conditions et approbations régulatoires usuelles préalables. La réalisation de l'opération est attendue pour le deuxième semestre 2024.

Cette opération va permettre aux deux partenaires de s'appuier sur leurs expertises complémentaires, des approches métiers en commun et des équipes talentueuses pour bâtir, avec un esprit innovant et fortement orienté client, un leader incontournable à l'international de la transformation des organisations par les leviers de la technologie, de la data et de l'innovation. L'intégration de Coexya au sein de Talan se traduira par des opportunités concrètes de développement, dans un environnement déjà en forte croissance.

%

Ce nouvel ensemble ambitionne de représenter en 2024 plus de 880M d'euros de chiffre d'affaires, comprenant plus de 7.000 collaborateurs, permettant d'accélérer le développement organique du Groupe afin d'être en mesure d'atteindre un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros à horizon 2030.

Ce rapprochement permettra notamment de proposer une offre globale allant du conseil aux directions générales jusqu'au maintien en conditions opérationnelles des solutions mises en oeuvre, de renforcer la couverture géographique en France de ce nouvel ensemble. Cette alliance fera bénéficier aux clients de «Coexya» de l'offre de services des centres d'excellence de Talan présents en Tunisie, Maurice et Hongrie et renforcer la position de «Coexya», en tant qu'acteur de l'innovation.

«Carthage Cement» : Un rythme de croissance accéléré

Au cours du deuxième trimestre 2024, «Carthage Cement» a accéléré son rythme de croissance par rapport au premier trimestre. Cette dynamique positive a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 212 millions de dinars tunisiens au 30 juin 2024, enregistrant ainsi une hausse de 2% par rapport à la même période de l'année précédente.

A la fin du premier semestre 2024, le chiffre d'affaires total de l'activité ciment de Carthage Cement s'est élevé à 196 MD, contre 190 MD au 30 juin 2023, marquant une augmentation de 3,5%. Cette croissance résulte d'une hausse de 10% du chiffre d'affaires local, malgré une baisse de 30% des revenus à l'export, principalement due à la décision de l'entreprise de suspendre les exportations de clinker. Ainsi, Carthage Cement a pu maintenir une part de marché de 26% dans un secteur en difficulté.

L'activité agrégats a pu maintenir son chiffre d'affaires à 11,6 MD au 30 juin 2024 soit une évolution de 3% par rapport à la même période de l'année précédente. Au terme du premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité béton affiche une régression de 36% pour s'établir à 4,6 MD contre 7,2 MD pour la même période de l'année précédente. Jusqu'à la fin du sixième mois de l'année en cours, les investissements ont atteint 12,542 MD et l'endettement a atteint 340,593 MD, soit une diminution de 8% par rapport à la même période une année auparavant.

«Sotuver» : Chiffre d'affaires en baisse

Sur le deuxième trimestre de l'année, le chiffre d'affaires (CA) de la «Sotuver» a baissé de 50%. Il s'élève à 22,907 millions de dinars, contre 45,452 millions de dinars au cours de la même période de l'année 2023. Au 30 juin, le chiffre d'affaires cumulé est passé de 82,381 millions de dinars en 2023 à 50,127 millions de dinars en 2024, d'où un repli de 39%. Cependant, le chiffre d'affaires consolidé cumulé intégrant celui de la filiale «Sotuver Glass Industrie» (SGI) du premier semestre 2024 a affiché une légère baisse de 9% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse modérée s'explique principalement par un arrêt de production programmé de 90 jours, du 17 avril au 16 juillet 2024, nécessaire à la révision périodique décennale d'un des deux fours de l'usine, représentant 50% de sa capacité de fusion.

Néanmoins, la société a su tirer profit de l'entrée en production de sa filiale «SGI» pour limiter l'impact sur son activité globale. Aussi, et jusqu'à la fin du mois de juin 2024, le chiffre d'affaires consolidé cumulé de la société s'élève à 110,707 millions de dinars, réparti à hauteur de 35% sur le marché local et 65% à l'export.

La valeur de la production s'est établie à 54,124 millions de dinars au 30 juin 2024, soit un recul de 38% par rapport à la même période de l'année 2023, où elle atteignait 87,646 millions de dinars. Cette diminution s'explique principalement par l'arrêt programmé de l'un des deux fours de l'usine pendant une période de 90 jours, nécessaire à sa rénovation décennale.

Au cours des six premiers moins de l'année en cours, l'endettement global de la société s'élève à 142,855 millions de dinars, contre 99,367 millions de dinars au 31 décembre 2023, soit une hausse de 44%. Cette augmentation s'explique principalement par l'accroissement des dettes à moyen et long termes, contractées pour financer des investissements matériels réalisés dans le cadre du programme de rénovation de l'usine et des investissements financiers réalisés dans le cadre de l'acquisition de parts dans la filiale SGI.