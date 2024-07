Maroc: Le Maroc 'une oasis d'opportunités' pour le secteur des services client (magazine espagnol)

Madrid — Le Maroc est en train de devenir "une oasis d'opportunités" pour le secteur des services client, grâce à une combinaison "unique" de talents multilingues, d'infrastructures modernes et de coûts compétitifs, écrit, lundi, le magazine espagnol "Parada Visual".

"Le Maroc est un creuset de cultures et de langues, dont la population parle l'arabe, le français, l'espagnol et l'anglais", relève la publication dans un article sous le titre "Oasis d'opportunités : le Maroc comme un hub de service client".

Selon "Parada Visual", le royaume s'impose comme une destination "idéale" pour les entreprises internationales qui souhaitent fournir une assistance multilingue.

Et d'ajouter que les villes marocaines, telles que Casablanca et Rabat, ont connu un développement rapide en matière d'infrastructures et de technologies, notant que des centres d'appel modernes, un accès à l'internet à haut débit et des systèmes de gestion efficaces sont la base de la fourniture d'un service de qualité.

Alors que de plus en plus d'entreprises découvrent les avantages du Maroc, la concurrence s'intensifie, fait observer l'auteur de l'article, qui estime que les entreprises du secteur devraient investir dans des programmes de formation sur les dernières tendances et techniques de service à la clientèle et encourager la spécialisation dans des domaines tels que le service technique, les ventes ou la résolution des litiges pour faire la différence.