Afrique: SM le Roi a érigé le Maroc en 'acteur économique majeur' en Afrique (ministre sierra-léonais)

Freetown — La vision stratégique et le leadership de SM le Roi Mohammed VI ont joué un rôle crucial dans le positionnement du Maroc en tant qu'acteur économique de premier plan dans le continent africain, a affirmé le ministre sierra-léonais de l'Administration publique et des Affaires politiques, Amara Kallon.

Dans une déclaration à la MAP à l'occasion du 25ème anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI, M. Kallon a indiqué que la montée en puissance des investissements et des partenariats économiques du Maroc à travers le continent africain, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est considérée comme une "manifestation de la confiance du continent en ses propres capacités et son propre potentiel", précisant que les investissements du Royaume contribuent à la diversification et à la croissance des économies africaines.

"L'approche proactive" du Maroc en matière d'investissement en Afrique "incarne l'esprit de solidarité panafricaine", a-t-il soutenu.

Il a, en outre, relevé que l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres en 1999 a marqué le début d'une période de "transformation significative" pour le Maroc, en ce sens que l'accent a été mis à la fois sur le développement économique et sur les réformes sociales, dans le but de moderniser le pays et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens.