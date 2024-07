Maroc: La CMR lance la nouvelle version de son portail électronique

Casablanca — La Caisse Marocaine des Retraites (CMR) a lancé, lundi, la nouvelle version de son portail électronique "www.cmr.gov.ma".

Ce nouveau portail propose des services numériques innovants à travers des espaces dédiés à ses usagers (affiliés, retraités et ayants droit) ainsi qu'à ses partenaires, en plus d'un espace dédié au grand public qui présente les données institutionnelles et les actualités de la Caisse, indique un communiqué de la CMR.

Il vise à améliorer l'expérience usager en facilitant le processus d'inscription sur le portail et en développant des parcours intégrés et numérisés, fait savoir la même source.

La nouvelle version se veut un portail de services inclusif qui respecte les bonnes pratiques en matière de conception de sites Web et les normes d'accessibilité, notamment pour les malvoyants, en offrant aux utilisateurs un accès multicanal pour consulter leurs données, dans le respect total des conditions de sécurité et de confidentialité.

Conçu pour constituer un référentiel fiable et sécurisé qui fournit des données et des services électroniques avec un contenu interactif et dynamique, ce portail offre aux bénéficiaires et partenaires la possibilité de télécharger les documents et les attestations, de déposer les dossiers et demandes liés aux services fournis par la Caisse, de suivre le processus de traitement des dossiers et demandes déposés, de consulter en temps réel des informations concernant leur situation et d'utiliser le service de paiement électronique.

%

Le parcours lié au régime de retraite complémentaire "Attakmilli" a également été digitalisé de bout en bout, depuis le processus d'adhésion jusqu'à la liquidation des droits constitués, en passant par la simulation des droits, les versements exceptionnels, la consultation du relevé personnel et la modification des éléments du contrat d'adhésion.

Par ailleurs, il a été procédé à l'enrichissement des services proposés par la plateforme "e-retraite" afin de permettre aux RH relevant des organismes employeurs de suivre le processus de traitement des dossiers de leurs fonctionnaires et bénéficier d'un service qui facilite la déclaration automatique des cotisations.

Les services de cette plateforme ont également été élargis pour inclure de nouveaux partenaires tels que les mutuelles et les fondations des œuvres sociales.

En outre, la CMR note que le lancement de ce nouveau portail électronique s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie de transformation numérique, axée principalement sur la simplification des procédures et l'offre de services numériques innovants.