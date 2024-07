Maroc: Cérémonie de clôture du service militaire du 38ème contingent des appelés à Benguérir

Benguérir — La cérémonie de clôture de la formation du 38ème contingent des appelés au service militaire a été organisée, samedi, au 3ème Centre de Formation des Appelés (3e CFA) à la Base militaire de Benguérir.

Présidée par le Commandant d'Armes délégué de la Place d'Armes El Kelaa Sraghna-Safi, le Colonel-Major, Saâd Souni, cette cérémonie a été marquée par la remise des diplômes aux appelés au niveau de la Base militaire de Benguérir.

Environ 1.000 appelés ont bénéficié de cette formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre un métier qui faciliterait l'accès au marché de travail, de développer leurs personnalités et de réaliser leurs aspirations.

A cette occasion, le Colonel Mohammed Zrioual, Commandant le 3ème Centre de Formation des appelés à Benguérir, a appelé les conscrits au service militaire à préserver les valeurs et principes nobles acquis durant la période de formation et à donner l'exemple honorable de cette jeunesse marocaine appelée à s'acquitter de son devoir national et à demeurer attachée aux valeurs suprêmes dont elle s'est imprégnée.

Il a également souligné que les formations militaires et professionnelles et les compétences pratiques et scientifiques acquises devraient faciliter aux conscrits une meilleure intégration dans le tissu socio-économique national et un meilleur accès au marché du travail ou encore créer des projets d'auto-emploi.

Col. Zrioual n'a pas manqué de saluer l'engagement, la discipline et la bonne conduite dont ont fait preuve les appelés tout au long de la période de leur formation, ce qui a permis de réaliser les bons résultats et d'atteindre les objectifs nobles du service militaire.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que les appelés ont suivi une formation commune de base pendant les quatre premiers mois de la période de service militaire, tandis que la deuxième phase (8 mois) a été consacrée à la qualification professionnelle dans plusieurs spécialités.

Dans une déclaration similaire, Abdelali Abid, élève-appelé dans la spécialité sécurité et surveillance, a fait part de sa grande fierté d'avoir répondu à l'appel du devoir national et de rejoindre le 3è CFA de Benguerir, tout en exprimant son immense gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour l'attention toute particulière que le Souverain ne cesse d'accorder à la jeunesse marocaine.

M. Abid, qui n'a pas manqué de remercier les encadrants ayant assuré la réussite de cette formation, a souligné que "Cette formation m'a permis de décrocher un diplôme reconnu susceptible de me permettre un meilleur accès au marché de l'emploi et d'enrichir mon parcours personnel et professionnel", a-t-il dit.

Pour sa part, l'élève-appelé, Mohamed El Fadili, a relevé que le service militaire lui a permis de développer les volets inhérents à la personnalité et à la bonne conduite, et d'acquérir une expérience riche en connaissances théoriques et pratiques.

"J'ai bénéficié d'une formation en maintenance mécanique, au terme de laquelle j'ai obtenu le permis de conduire et une licence de conducteur professionnel" , s'est-il réjoui.

"Je suis très fier de cette formation qui constitue pour moi un tremplin vers un avenir meilleur", a-t-il fait valoir.

Il en est de même pour l'élève-officier Abderahmane Bennouaa, qui a mis en avant la qualité de la formation assurée par des cadres compétents qui ont veillé sur le bon déroulement de cette expérience riche en connaissances.

"J'ai bénéficié d'une formation d'entraîneur-assistant qui englobe des cours théoriques et pratiques dans le domaine du sport", a-t-il fait savoir, notant que cette formation devrait lui ouvrir de larges horizons dans le monde du travail.

Le service militaire, qui intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, vise à consolider le sentiment d'appartenance des jeunes et à leur prodiguer une formation militaire qualifiante, leur ouvrant des perspectives d'intégration dans le marché de l'emploi.

Il tend ainsi à leur assurer une formation complète dans plusieurs matières et activités, de nature à développer leurs compétences physiques, psychiques, morales et techniques, et à instaurer, chez eux, l'esprit de discipline, d'engagement et de responsabilité.