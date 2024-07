Tunisie: La ligne d'or - Pensez «Lean Startup»

Certains d'entre nous grouillent d'idées complètement géniales. Combien de fois ai-je vu, et c'est le cas peut-être pour vous tous, un produit à la vente auquel j'ai déjà pensé. Mais bien évidemment, une idée en son état brut ne suffit pas, il faut des mois pour la sculpter, et, tel pygmalion, arriver à lui donner vie.

Monter une startup peut être une aventure magnifique qui peut facilement tourner au fiasco, si, dès le départ, on ne prend pas les bonnes décisions, la bonne façon de faire. C'est de ce constat qu'est né le «Lean Startup», une méthode d'entrepreneuriat et de gestion de projet popularisée par Eric Ries dans son livre «The Lean Startup» publié en 2011.

Cette approche se concentre sur la création de produits et de services en mettant l'accent sur l'expérimentation rapide, la validation de marché, et l'itération continue pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès. «Le succès, ce n'est pas livrer une fonctionnalité. Le succès, c'est apprendre comment résoudre le problème du client», assène Eric Ries. Pour lui, il faut rapidement tester et se «planter», pour pouvoir trouver des solutions au plus vite. «La seule façon de réussir est d'apprendre plus vite que les autres», dit-il encore.

En fait, le «Lean Startup» s'appuie sur des principes issus du «Lean Manufacturing», notamment ceux développés par une marque d'automobile dans les années 1980. Cette dernière adapte ces concepts à l'entrepreneuriat et à la création de nouveaux produits. La force du «Lean management» est qu'il permet de réduire considérablement les risques, puisqu'en testant rapidement les produits et en les plantant, nous écartons, sans perdre du temps et de l'argent, ce qui ne marche pas.

Par ailleurs, une gestion des PME, basée sur le «Lean Startup», installe dans les entreprises une culture d'adaptabilité permanente, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs liés aux changements.

Et enfin, centre de toute la préoccupation, le «Lean Management» engage la startup dans une «orientation client». Tout le «Lean Startup» repose effectivement sur le retour des utilisateurs dès les premières phases de développement, les entreprises s'assurent ainsi que leurs produits sont en parfaite adéquation avec les besoins et les aspirations des clients.

Si vous êtes un fan de séries et de films, sachez que votre plateforme préférée Netflix a opté pour le «Lean management». Leader de la VOD, Netflix a testé et adapté son offre à différents marchés.