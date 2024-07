Congo-Kinshasa: Judith Suminwa aux ministres - « Nous devons bannir l'exposition d'un luxe insolent alors que la population a du mal à résoudre les questions essentielles »

« Nous devons bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe insolent alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour leur apporter des réponses et des solutions, a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer », a déclaré ce lundi 22 juillet à Kinshasa, la Première ministre, Judith Suminwa. Elle s'adressait aux membres du Gouvernement participant à un séminaire d'orientation à Kinshasa.

Lors de son exposé sur l'implémentation du Programme d'action du Gouvernement 2024-2028, la cheffe de l'Exécutif a aussi appelé les membres de son équipe à faire montre de bonne moralité.

« Chacun sera jugé à l'aune de sa compétence, de ses qualités professionnelles, mais aussi de sa bonne moralité. C'est cela la ligne directrice du Gouvernement de la différence », a-t-elle averti.

Il est donc temps, conseille-t-elle aux ministres, de tourner le dos aux antivaleurs, au clientélisme, au tribalisme, à la corruption, au détournement des deniers publics.

« Il faut changer la donne. Chaque fois que la population entendra parler des milliards de Francs congolais, ce sera parce que ces ressources auront été utilisées au profit des programmes et projets de développement en vue d'améliorer leur vécu quotidien », a ajouté Mme Suminwa.

Elle rappelle qu'un ministre n'est pas au-dessus de la loi, mais plutôt un exemple pour la société.

« L'exemplarité des responsables que nous sommes, nous astreint à être les premiers à respecter nos textes légaux et réglementaires, notamment le Code de la route. Pour cela, je demande au Vice-premier ministre de l'Intérieur, sans délai et de mettre strictement en application les textes qui réglementent l'usage des cortèges d'une part et d'autre part, d'instruire la police par rapport à l'obligation pour tous du strict respect du Code de la route y compris pour les officiels », a rappelé la Première ministre Judith Suminwa.

Des résultats attendus

Lors de l'ouverture de ce séminaire, dimanche 21 juillet, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé le contexte particulièrement crucial pour le pays marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour la nation.

« Les défis que nous devons relever sont nombreux et complexes, et les attentes de notre peuple sont claires et pressantes. En effet, le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations », avait recommandé le Président Tshisekedi.

Il a aussi prévenu les membres de l'exécutif : « Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus, en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le Programme d'Actions du Gouvernement ».