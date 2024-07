Tunisie: 7e édition de l'Université d'été des cadres financiers - Les standards bâlois et la gestion de risque à l'examen

Du 27 au 29 septembre 2024 à Hammamet, se tiendra la 7e édition de l'Université d'été des cadres financiers. Organisée par l'Association tunisienne pour la promotion de la culture financière, le thème choisi pour cette rencontre est «les standards bâlois et la gestion de risque». «Etant un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur bancaire et financier en Tunisie, cet événement intervient dans une conjoncture assez délicate où la prudence et la vigilance sont de mise», explique Othman Hayder, président de l'Atpcf.

L'événement tant attendu de l'année pour les professionnels du secteur financier se tiendra du 27 au 29 septembre 2024 à Hammamet. Organisée par l'Association tunisienne pour la Promotion de la culture financière (Atpcf), cette 7e édition a choisi pour thème «Les standards bâlois et la gestion de risque ».

Plusieurs thématiques

Selon le président de l'Atpcf, Othman Hayder, cette manifestation représente une opportunité unique pour les spécialistes de la finance d'être au parfum des meilleures pratiques en matière de gestion des risques réglementaires. Étant un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du secteur bancaire et financier en Tunisie, cet événement intervient dans une conjoncture assez délicate où la prudence et la vigilance sont de mise, explique Hayder. D'après les organisateurs de l'événement, cette 7e édition, dont la tenue témoigne de la réussite des éditions précédentes, offre une plateforme d'échange et d'apprentissage sur divers aspects critiques de la gestion des risques. Ainsi, plusieurs thématiques seront abordées, notamment les risques structurels de taux d'intérêt et de change, les risques de liquidité et de financement, le risque de crédit et de contrepartie outre les risques liés aux activités assurances.

Le débat autour de toutes ces questions, qui révèlent une importance cruciale pour les diverses activités financières en Tunisie, permettra non seulement de présenter les stratégies à même de faire face aux échéances des obligations financières à un coût raisonnable. Il donnera aussi l'occasion de mettre en avant les techniques d'évaluation des divers risques liés aux activités bancaires, financières et d'assurance.

Si cette manifestation s'adresse principalement aux responsables banquiers, financiers, spécialistes en titrisation ainsi qu'aux chercheurs dans ces domaines, elle sera une occasion parfaite pour communiquer et vulgariser une thématique perçue comme complexe et pas accessible à tout le monde.

Approfondir les connaissances et les compétences en gestion de risque...

En outre, elle offre un cadre d'échange où des stratégies innovantes de gestion de risques financiers seront mises en avant. Les organisateurs de l'événement affirment, par ailleurs, que la 7e édition de ce rendez-vous annuel promet d'être une expérience enrichissante pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en gestion de risque et se tenir au courant des évolutions réglementaires influençant le secteur financier. Rappelons dans ce cadre que les standards bâlois, également connus sous le nom d'accords de Bâle, sont des régulations bancaires internationales émises par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Leur importance est multiple et se reflète dans divers aspects du système financier global.

Elles ont été instaurées dans l'objectif notamment de renforcer la stabilité financière, améliorer la gestion de risques, harmoniser les standards internationaux, protéger les déposants et, d'une manière générale, répondre aux crises financières. Ainsi, les standards bâlois jouent un rôle crucial dans le maintien de la stabilité et de la confiance dans le système financier mondial et contribuent à prévenir les crises financières et à promouvoir une conduite bancaire responsable.