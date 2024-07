Afrique: Ouverture de la compétition panafricaine de robotique à Dakar

Le pays de la Téranga abrite la compétition panafricaine de robotique (PARC 2024) qui se tient à Dakar du 22 au 27 juillet 2024. Le thème retenu de cette année est « L’avenir, c’est maintenant », avec pour objectif le développement des innovations technologiques pour propulser le continent africain dans la 5ème révolution industrielle.

A l’ère de l’innovation africaine, les organismes internationaux, les ingénieurs et formateurs encouragent les initiatives liées aux programmes éducatifs sur la robotique. Pour les plus jeunes, la construction d'un robot peut leur permettre de se familiariser avec l’univers de l'ingénierie, la mécanique, les maths et la programmation tout en approfondissant leurs connaissances. A cela, s’ajoute le défi d’apporter des solutions innovantes pour un développement durable.

Et c’est probablement dans cette dynamique que s’inscrit la compétition panafricaine de robotique.

Il s’agit d’un concours qui permet aux jeunes de rassembler une équipe robotique du collège et du lycée à travers l'Afrique et sa diaspora. De par son mode de fonctionnement, les équipes PARC peuvent s'affronter dans trois catégories: Tech, Stars and Makers Leagues. Elles sont confrontées à des défis fondés sur des sujets réels pertinents pour la science, l'ingénierie et le développement durable du continent.

La particularité des éditions du PARC

La première édition de la compétition panafricaine de robotique a vu le jour, il y a presque une décennie aujourd’hui. C’est précisément en 2015 que Pr. Sidy Ndao, ingénieur formé à l’étranger, actuel fondateur et recteur de DAUST (Dakar American University of Science & Technology) a initié ce concours panafricain regroupant les jeunes élèves et étudiants de la sous-région.

Après un atelier de 4 jours, plus de 200 jeunes ont participé à l’apprentissage en montage de robot et prise en main d’un logiciel de contrôle. Cette première s’inscrivait dans la thématique d’accès sur l’agriculture en Afrique, pour des solutions concrètes pour construire un développement durable. Chaque année, les éditions sont marquées par des multitudes projets innovants.

Le défi de l’édition de l’année 2023 portait sur la technologie agricole (AgTech). Les équipes appliquaient des solutions robotiques de pointe pour aider à développer un robot agricole (AgRobot) pour la navigation agricole autonome, la détection des mauvaises herbes à l’aide de la vision par ordinateur et la plantation autonome de semences, etc.

Les participations massives au PARC

En 2023, PARC a reçu la candidature de plus de 319 candidats, qui étaient répartis en 76 équipes différentes, pour plus de 37 pays représentés à travers toute l’Afrique.

Pour la phase finale qui s’est tenue au Sénégal, elle a reçu exactement 36 participants, sélectionnés parmi les 9 meilleures équipes. Ces équipes provenaient du Mali, du Nigéria, du Zimbabwe, du Madagascar, du Lesotho, de la République Démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Cap-Vert. Ainsi, après une semaine intense de compétition, l’équipe de Smaraf Eduk, qui est venue de la République Démocratique du Congo a été l’heureuse gagnante de cette édition.

A ce jour, la PARC a enregistré plus de 3000 étudiants, 37 pays participants à ses évènements.

Les équipes sont jugées sur leur affiche et leurs présentations orales, ainsi que sur leur conception et leurs performances robotiques. Les lauréats de chaque ligue reçoivent des prix et des bourses.

Dans le cadre de la Engineers League, les participants de toute l’Afrique sont mis au défi de développer des solutions innovantes utilisant l’intelligence artificielle et la robotique pour parvenir à un avenir agricole durable pour le continent. Cette année, pour l'Engineers League, les équipes du Mali (RobotsMali), le Nigeria (Bredhub, Horizon et IOTronics), Lesotho (Impact School), le Cap Vert (Smart UniCV), le Zimbabwe (UoZrobotics), la République Démocratique du Congo (Smaraf Eduk) et la Madagascar (Robotiako), passeront à la phase physique à Dakar.

Le concours se composera en deux phases : simulation et monde réel

Au cours de la phase de simulation, les équipes concevront des solutions pour accomplir des tâches telles que la navigation autonome dans les fermes et l'estimation du rendement des cultures. Les meilleures équipes passeront ensuite à la phase du monde réel en personne qui se tiendra au Sénégal.

La compétition est organisée dans le but de promouvoir l’éducation scientifique et technologique (stem) tout en stimulant la créativité, elle est ainsi devenue au fil des années une vitrine des talents émergents en robotique à travers le continent africain et sa diaspora.