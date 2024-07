Tunisie: Cité historique de Raqqada - Un potentiel touristique voué à l'abandon

Lors de sa visite, dans le gouvernorat de Kairouan, les 17 et 18 octobre 2021, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a estimé que le site de Raqqada peut constituer un important site touristique capable d'attirer un grand nombre de visiteurs..

Le site de Raqqada, qui abrita la ville royale fondée par les souverains aghlabides au IXe siècle, a connu un destin tragique, surtout après le départ du souverain Ziyadat Allah III en 909, car la ville a été saccagée.

En effet, les sources historiques évoquent des palais ayant appartenu au souverain et aux dignitaires, des souks, une mosquée, des tours, des remparts, des citernes, des châteaux d'eau, des jardins et des hammams.

Néanmoins, délaissée au temps des Fatimides, puis sous les Zirides, la cité était peut-être encore habitée, lorsqu'elle fut entièrement dévastée par les Hilaliens. D'ailleurs, les fouilles conduites à partir des années 1960 ont permis de relever l'emplacement de certains édifices, palais, bassins de décantation et de distribution d'eau. Mais le temps a été fatal à ces constructions pour l'essentiel en briques et l'on ne découvre aujourd'hui que quelques vestiges épars, peu évocateurs de la splendeur passée, outre les nombreuses constructions anarchiques qui ont complètement endommagé la richesse du site, sans oublier les crues des oueds...

Quant aux fouilles datant des années 1960 et qui se sont prolongées d'une façon intermittente jusqu'en 1988, elles ont permis d'exhumer les deux tiers d'un palais, des stucs avec leurs moules, des poteries (amphores, jarres, lampes, pattes et coupelets), des objets en verre et en bronze, des centaines de pièces en céramique dont des coupes avec des couleurs dominées par le vert, le brun et le jaune-ocre. Une partie de ces coupes représente une faune figée et stylisée, des gallinacés essentiellement.

Tous ces objets historiques sont placés dans différentes salles du musée des arts islamiques de Raqqada qui se trouve en bordure de la cité sortie de l'histoire.

Raqqada, une région à fort potentiel touristique

Lors de sa visite, dans le gouvernorat de Kairouan, les 17 et 18 octobre 2021, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a estimé que le site de Raqqada peut constituer un important site touristique capable d'attirer un grand nombre de visiteurs, grâce à la richesse de son patrimoine culturel et écologique, notamment le site archéologique, les palais des princes, le musée national des arts islamiques et le club équestre.

Il a ajouté que Raqqada et son riche patrimoine seront mis en avant pour diversifier l'offre touristique dans la région de Kairouan. Ainsi, le département du Tourisme coordonnera avec le commissariat régional au tourisme de Kairouan, l'INP, l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, les acteurs de la société civile, afin d'assurer la valorisation et la promotion du site de Raqqada et la diversification du produit touristique dans la région.