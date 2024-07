Tunisie: Samir Yaâcoub se lâche contre Kanzari ! - Une énorme frustration...

Le président du CAB se sent trahi par l'ex-entraîneur cabiste. Où sont les principes du sport ?

On l'a écrit en long et en large dans ces mêmes colonnes immédiatement après la finale de la Coupe de Tunisie perdue lamentablement contre le ST. Ce n'est pas la défaite en elle-même qui a déçu les rangs bizertins et les a mis dans tous leurs états, mais plutôt la manière avec laquelle elle a été concédée et qui a interpellé plus d'un observateur. En effet, les Cabistes, qui étaient sur une courbe ascendante et qui, plus est, avaient le moral au top, ont joué un non- match à cette occasion.

Le président du CAB regrette de ne pas avoir désigné l'entraîneur-adjoint Ali Machani en remplacement de Maher Kanzari pour diriger l'équipe spécialement lors de ce rendez-vous. Que s'est-il donc passé pour mettre Samir Yaâcoub en colère, lui qui est toujours sage et posé ? C'est qu'il pensait que Kanzari n'irait nulle part et il est bien «installé» à Bizerte sauf s'il venait à recevoir une offre alléchante de l'étranger, selon l'intéressé-même. Tout est clair jusqu'ici ! Seulement, ce que l'on ne savait pas est que Kanzari négociait, en coulisses, avec les responsables stadistes pour un éventuel passage au club du Bardo.

Dommage que l'on en soit arrivé là ! Le respect des principes est un bien beau mot finalement, la réalité est tout autre. Le large public «jaune et noir» vient malheureusement de le vérifier à ses dépens... La parole d'homme n'est plus ce qu'elle était.