Tunisie: 4e édition du Festival de Oudhna, du 27 juillet au 5 août 2024 - Un écrin antique pour une belle fusion artistique

L'été 2024 s'annonce vibrant à Oudhna, où l'amphithéâtre romain se prépare à accueillir la quatrième édition de son festival. Du 27 juillet au 5 août, ce joyau architectural sera le théâtre d'une symphonie culturelle mêlant musique et théâtre, dans un dialogue captivant entre passé et présent.

L'ouverture du festival, le 27 juillet, promet d'être mémorable avec Raouf Maher. Ses mélodies, à la fois ancrées dans la tradition et teintées de modernité, donneront le ton de cette édition qui s'annonce riche en émotions. Deux jours plus tard, Zied Gharsa prendra le relais, offrant aux spectateurs un voyage au coeur de la musique tunisienne traditionnelle. Sa maîtrise du malouf et sa voix envoûtante devraient résonner magnifiquement sous les voûtes millénaires de l'amphithéâtre. Le mois d'août débutera sur les notes de Mortadha Ftiti, artiste aux multiples facettes dont le talent transcende les genres. Son concert du 1er août s'annonce comme un moment fort du festival, promettant de surprendre et d'émouvoir le public.

Le lendemain, la scène appartiendra à Olfa Ben Romdhane, dont la voix puissante et l'interprétation passionnée ne manqueront pas de marquer les esprits. Un intermède théâtral viendra ponctuer cette programmation musicale le 3 août. «Rawdhat Al Ochek» offrira aux spectateurs une plongée dans l'univers du théâtre tunisien contemporain. Cette pièce, dont le titre évoque «Le jardin des amoureux», promet d'explorer les complexités des relations humaines avec finesse et profondeur.

Pour clore en beauté cette édition, Sami Lajmi présentera «Ziara» le 5 août. Cette oeuvre, déjà acclamée par la critique, mêle habilement musique et performance scénique. Sacrale, solennelle et belle, en accord avec le sens profond de la spiritualité, non seulement au niveau narratif, avec sa dimension descriptive et psychologique, mais aussi au niveau théologique et liturgique, elle devrait offrir une conclusion spectaculaire à ce festival, laissant aux spectateurs des souvenirs impérissables.

Le choix de l'amphithéâtre romain d'Oudhna comme écrin pour ce festival n'est pas anodin. Ce lieu chargé d'histoire offre une acoustique exceptionnelle et une atmosphère unique. Chaque pierre semble vibrer au rythme des performances, créant un lien tangible entre le patrimoine antique et la création contemporaine. Ce festival est bien plus qu'une simple série de concerts. C'est une célébration de la culture tunisienne dans toute sa diversité et son dynamisme.

Il offre une vitrine précieuse aux artistes locaux, leur permettant de se produire dans un cadre prestigieux et de toucher un public varié. Pour les habitants de la région comme pour les visiteurs, le festival de Oudhna représente une opportunité rare de vivre des moments d'exception. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes talentueux, mais aussi de s'imprégner de l'atmosphère magique de ce lieu chargé d'histoire. Alors, que vous soyez mélomane averti, amateur de théâtre ou simple curieux, le festival d'Oudhna promet des soirées inoubliables sous le ciel étoilé de l'antique cité.