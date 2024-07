Afrique: «Open Kikuxi 2024 » regroupe des joueurs de tennis de sept pays africains

Luanda — Les joueurs, représentant sept pays africains, participeront à l'édition 2024 de l'« Open Kikuxi Villas Club » de tennis, pour les deux sexes, qui se jouera du 19 au 25 août, sur les terrains de l'Académie de Luanda.

Dans le cadre de l'accomplissement du calendrier officiel de la Fédération Angolaise de Tennis (FAT), en partenariat avec Kikuxi Villas Club (KVC), la compétition senior masculine et féminine, en plus des représentants du pays, accueillera des joueurs de tennis d'Algérie et du Burundi, du Kenya, de la RDCongo, du Rwanda et du Sénégal.

Les délégations étrangères, qui commenceront à arriver à la capitale le 15 août, seront représentées à la compétition par quatre joueurs chacune et un entraîneur, selon la FAT. Dans les prochains jours, la FAT annoncera l'équipe nationale du tournoi, dont le prix global est évalué à sept (7 000) mille dollars américains. Située dans la municipalité de Viana, l'Académie KVC, qui compte plus de 10 terrains en dur et en terre battue, est le principal centre de formation des pratiquants en Angola.