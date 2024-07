Angola: Livre sur les mangroves au pays traduit dans les langues nationales

Soyo (Angola) — Le premier livre sur les mangroves en Angola, écrit par l'association OTCHIVA, qui aborde la nécessité de préserver ces écosystèmes, sera bientôt traduit dans les langues nationales, pour accroître la portée du message auprès de la population.

L'annonce a été faite ce lundi, à Soyo, province de Zaire, par la présidente d'OTCHIVA, Fernanda Renée.

Contacté par l'ANGOP, la responsable a expliqué que l'ouvrage avait été rédigé en portugais et en anglais, dans un langage simple et facile à comprendre, dans le but de contribuer à l'éducation environnementale de la population, en mettant l'accent sur la protection et la conservation des mangroves.

Elle a informé que l'ouvrage, tiré à trois mille exemplaires, a été publié cette année et contient plus de 200 pages qui décrivent les expériences vécues par son association, qui depuis 2018 travaille à la protection, conservation et restauration des mangroves le long de la côte angolaise.

La responsable a souligné que le livre décrit les communautés côtières qui dépendent de ces écosystèmes comme source de revenus et de subsistance, la biodiversité végétale et animale liée aux mangroves, ainsi que les efforts visant à les protéger et à les conserver.

%

La menace à laquelle est confrontée cette espèce végétale, en raison de l'action humaine et naturelle, selon l'environnementaliste, se reflète également dans ce manuel sur les mangroves en Angola.

Elle a expliqué que le livre est présenté dans les provinces côtières de l'Angola (Cabinda, Zaire, Bengo, Benguela et Namibe) qui possèdent des écosystèmes de mangroves, en référence au cycle de séminaires sur l'état actuel des mangroves en Angola et à la Journée mondiale de la cette espèce , qui sera célébrée le 26 du mois en cours.

Son lancement officiel, selon Fernanda Renée, aura lieu à New York, aux États-Unis d'Amérique, plus tard cette année, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Elle a rappelé que l'OTCHIVA a présenté, en mai de cette année, à Genève (Suisse), son premier manuel sur les zones humides de Lobito (Benguela), lors d'une cérémonie commémorative de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, qui a eu lieu dans ce pays européen.

Cependant, la responsable a affirmé qu'il y avait une réduction significative des atteintes à l'environnement, grâce aux différentes actions d'éducation environnementale mises en oeuvre par les autorités compétentes et les organisations liées.

«L'éducation environnementale a été cruciale dans ce processus, y compris l'autonomisation des communautés locales », a-t-elle renforcé, défendant toutefois la continuité de cet effort, couvrant les institutions publiques et privées du pays.

OTCHIVA travaille depuis 2018 sur le projet de protection, conservation et restauration des zones humides du pays, avec un accent sur les mangroves, dans un projet coordonné par l'Exécutif et qui bénéficie du soutien de plusieurs entreprises, principalement du secteur pétrolier et gazier.