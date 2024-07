Congo-Brazzaville: Kick-boxing - La ligue de Brazzaville récompense ses meilleurs athlètes

Les responsables de la ligue départementale de kick-boxing et disciplines associées de Brazzaville ont congratulé, le 21 juillet, les gagnants des différentes catégories du championnat qu'ils ont organisé.

Près d'une cinquantaine d'athlètes a participé à la première édition du championnat départemental de Brazzaville. Sur le ring, les combattants ont donné le meilleur d'eux mêmes afin non seulement de chercher une place sur le podium mais aussi de s'imposer face aux adversaires.

Dans un esprit de fair-play et de professionnalisme, les combattants ont donné des coups de poings et coups de pied. « Je suis très content de remporter ce titre et je me plonge déjà dans les préparatifs du championnat national. Je remercie mon entraîneur et les responsables de la ligue. Je déplore juste le manque de soutien et d'accompagnement dont nous sommes victimes. Le matériel de travail et les moyens d'encouragement ne suivent pas, malgré nos efforts. C'est décevant », a déploré l'un des vainqueurs.

Au terme des combats, Jodel Oyombi, Evil Samba et Roga Ntiri ont respectivement remporté les médailles de la première catégorie. En troisième catégorie, Yann Mabaial a terminé à la première place suivi de Carmich Kiembe et Didier Tombe. Du côté de la cinquième catégorie, Djemsi Mambaki a survolé les combats devant Guysca Bamokema et Sagesse Ngoma. Du côté de la 7e catégorie, Freige Ayondombe a battu en finale Ezekel Tsobani. La troisieme place est revenue à Djum Batalonga. Chez les athletes de la huitième catégorie, Gédeon Goulou a dominé les hostilités suivi d' Osiris Tsiakanou et Brisnel Malanda. La dixième catégorie a été remportée par Steward Batchi, Don-Reel Balossa et Konaté Diakonda.

Selon le vice-président de la ligue, Gael Ognimba, l'organisation de cette compétition marque l'engagement des dirigeants à développer ce sport dans les différents quartiers de Brazzaville. Il estime que les meilleurs de ces championnats iront représenter dignement Brazzaville lors du championnat national et remporteront des médailles.

Au nom du président de la Fédération congolaise de kick-boxing, Me Morel Ntalani a invité les athlètes et dirigeants de la ligue départementale à poursuivre le travail avec beaucoup d'engagement et de dynamisme. Il a rappelé que la fédération compte sur les champions départementaux afin de constituer une équipe nationale capable de défendre le Congo au niveau sous-régional et international.

Notons que cette compétition de la ligue départementale s'est déroulée en présence du directeur technique national de la Fédération congolaise de kick-boxing et disciplines associées, Me Aboubakar Fofana, ainsi que des responsables de la direction départementale des Sports.