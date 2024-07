Congo-Brazzaville: Réformes numériques - Cap sur la digitalisation des transports

L'atelier de lancement de la phase d'opérationnalisation de la plateforme digitale de régulation des transports au Congo a pris fin le 19 juillet, à Brazzaville. Il a permis de peaufiner les matrices devant faciliter l'exécution de cette phase.

« La voie de la digitalisation est irréversible », a fait savoir le directeur de cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Albert Massoueme, lors de l'atelier. Ce département ministériel et les structures sous tutelle ont, en effet, fait le point des matrices de travail dans le but de déterminer la feuille de la phase opérationnelle de la digitalisation des transports au Congo.

Selon Albert Massoueme, la digitalisation est le socle de régulation du secteur des transports. « L'opération de la digitalisation de l'ensemble des activités de ce secteur va aider à mieux servir les usagers ainsi que les structures sous tutelle », a-t-il fait savoir, en présence de Philippe Bocco, président de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du centre. Il convient de souligner que cet atelier s'est tenu après la signature, au Bénin, de l'accord-cadre de coopération entre le Congo et le Centre de formation professionnelle de ladite association.

En rappel, la digitalisation des transports est l'utilisation des nouvelles technologies pour rendre les déplacements et les livraisons plus faciles, plus rapides et plus efficaces. Elle permet également de mieux organiser les tâches pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de transport.