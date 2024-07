Afrique Centrale: Brazzaville/Kinshasa - Les secrétaires de direction s'accordent à professionnaliser leur métier

La conférence réunissant les associations des attachés, secrétaires et assistants de direction de Brazzaville et de Kinshasa s'est achevée le 19 juillet, avec l'idée de pérenniser les formations professionnelles du métier de secrétariat entre les deux villes.

La rencontre a été l'oeuvre de l'Association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo (Apasc), en partenariat avec l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo (RDC).

Du 16 au 20 juillet à Brazzaville, les attachés, secrétaires et assistants de direction se sont recyclés sur les méthodes actualisées d'éthique, de la déontologie, de l'ergonomie, de la position du poste de travail, de l'intelligence artificielle économique, de la vulnérabilité et de la résilience. « Les attachés, secrétaires et assistants de direction se sont épanouis au cours de cette conférence, dont nous espérons, n'est pas la dernière », s'est exprimée Adèle Mussambi, cheffe de la délégation de la RDC.

Outre les aspects techniques, les professionnels du secrétariat ont largement échangé sur la Zone de libre-échange continentale africaine, un projet dont le but est de créer un marché intégré pour le commerce des biens et des services, ainsi que pour la libre circulation des personnes et des capitaux.

« Nous avons constaté qu'il faut continuer la formation des secrétaires. Avec le partenariat à finaliser entre nous, nous allons continuer à former les secrétaires », a indiqué Virginie Léopoldine Batchy, présidente de l'Apasc.

Le parrain de la conférence des secrétaires de Brazzaville et Kinshasa, José Cyr Ebina, a encouragé ces assises qu'il souhaite régulières. « Alors, embrassez cette ère du numérique avec enthousiasme et confiance, car vous êtes les maîtres de votre propre pont vers l'avenir. Je vous encourage vivement à continuer sur cette lancée, à cultiver ces liens précieux que nous avons tissés et à mettre en oeuvre les idées et les projets qui ont émergé de vos discussions », a-t-elle exhorté.