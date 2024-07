Guinée: Un militant du mouvement FNDC raconte l'enlèvement des leaders Foniké Menguè et Billo Bah

En Guinée, Mohamed Cissé, jeune militant du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), mouvement créé en 2019, a raconté dans un témoignage vidéo son enlèvement ainsi que celui de deux autres leaders du FNDC, Foniké Menguè et Mamadou Bilo Bah. Dans un communiqué le 19 juillet dernier, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme s'est dit « extrêmement préoccupé par la disparition des deux militants » et a exhorté « les autorités de transition à les libérer immédiatement et sans condition, à moins qu'ils ne soient formellement inculpés conformément aux procédures judiciaires établies ».

C'est un témoignage de Mohamed Cissé, jeune militant du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) arrêté à Conakry le 9 juillet 2024. Cela en compagnie de deux des principaux leaders de cette organisation de la société civile de Guinée, Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah.

Libéré 24 heures après son arrestation, Mohamed Cissé vit depuis caché. Et c'est dans une vidéo enregistrée dans un lieu tenu secret qu'il est réapparu le 21 juillet. Il y livre un témoignage poignant sur les conditions et les circonstances de leur arrestation.

Dans la première partie de cette vidéo diffusée dimanche, Mohamed Cissé affirme qu'ils venaient tous les trois - Foniké Menguè, Mamadou Bilo Bah et lui-même - de terminer une réunion préparatoire à une manifestation. Avec quelques autres membres du FNDC, ils projetaient de tenir ce rassemblement le lendemain.

Menaces et maltraitances

Mamdou Billo Bah, le numéro deux du FNDC, est alors prévenu par un coup de fil que des véhicules militaires sont en train de converger dans leur direction. Il a à peine le temps d'alerter le reste du groupe que, déjà, ils sont assiégés par un groupe d'hommes lourdement armés et des gendarmes en civils. Sans sommation, ils vont leur notifier qu'ils sont en état d'arrestation, affirme Mohamed Cissé. « Vous avez un mandat d'arrêt ? », leur demande alors Foniké Menguè qui leur fait remarquer l'heure tardive de leur intervention.

S'ensuit une petite altercation entre les occupants de la maison et les hommes armés qui trainent Foninkè Menguè au sol en le tirant par les pieds.

Sur ces entrefaites, Foniké Menguè, Mamadou Billo Bah et ce jeune Mohamed Cissé, sont formellement arrêtés, le FNDC préférant dire « kidnappés ». Placés dans des blindés militaires, Mamdou Billo Bah et Mohamed Cissé sont conduits ensemble dans l'un des quatre véhicules encadrés par des hommes armés pendant que Foniké Menguè est dans un autre véhicule, raconte le jeune militant.

Pendant le trajet, ils subissent des menaces verbales, assure-t-il. Il leur est notamment dit qu'on va leur arracher les dents. Ils subissent aussi des maltraitances, des coups dans le visage, dans les côtes, des gifles. Les militaires sont particulièrement agités et leur demandent sans arrêt pourquoi ils veulent déstabiliser le régime et qui les finance. Le silence les enrage d'autant plus, jusqu'à leur point de débarquement sur la cour de la présidence, témoigne Mohamed Cissé.

Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah n'ont pas été revus depuis leur arrestation. Les Nations unies ont exprimé le 19 juillet dernier leurs inquiétudes face à leur disparition et appelé les dirigeants de la junte à les libérer « immédiatement et sans conditions ».