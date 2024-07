Afrique: Les impacts de la panne informatique mondiale sur les compagnies aériennes en Afrique

Le vendredi 19 juillet, une panne informatique majeure a frappé plusieurs entreprises à l’échelle mondiale, touchant des secteurs clés tels que les banques, les médias et les compagnies aériennes. En effet, cette défaillance technique a gravement entravé leur capacité à fournir des services, entraînant la suspension de nombreux vols à travers le monde et provoquant des retards significatifs.

Selon l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), de nombreuses compagnies aériennes sur le continent ont subi les répercussions de la panne informatique mondiale. À Nairobi, Kenya Airways a confirmé avoir été affectée, déclarant : « Nous faisons face à une panne de système qui a impacté notre système de réservation en raison d’une défaillance globale. »

Contactée par les journalistes de la BBC, Ethiopian Airways, l’une des plus grandes compagnies aériennes du continent, a déclaré qu’elle n’avait constaté « aucune perturbation » dans son système informatique au niveau de son siège, ni dans ses opérations aériennes.

À Cotonou, la situation a suscité des inquiétudes, bien qu’il n’y ait pas eu d’impact direct. Toujours interrogé par la BBC, un responsable de l’aéroport a indiqué que tout fonctionne normalement et que la situation est surveillée de près.

Par ailleurs, un responsable de la compagnie aérienne Asky a précisé qu’ils n’utilisent pas les systèmes affectés, ce qui les a épargnés de ce problème.

Abidjan pour sa part, l’un des principaux hubs desservant les aéroports d’Afrique centrale et de l’ouest, n’a pas été affecté, selon les mêmes sources. Il en va de même pour Douala et Yaoundé. D’après un responsable des aéroports du Cameroun, des vols internes et internationaux ont décollé et atterri sans problème le vendredi 19 juillet.

À noter que l’AFRAA, qui regroupe les principales compagnies aériennes opérant sur le continent, compte 50 membres, incluant tous les principaux opérateurs internationaux africains. Elle a ainsi déclaré que plusieurs compagnies sur le continent ont été affectées par cette panne mondiale, mais cela n’a pas entraîné l’arrêt des opérations aériennes. En effet, de nombreuses compagnies ont pu recourir à leurs processus manuels avec l’assistance de prestataires de services.

De plus l’Association confirme que les compagnies concernées par cette panne sont celles qui utilisent le système Microsoft. Cependant, elle précise que les compagnies et les prestataires de services affectés sont ceux qui se servent des systèmes GDS Amadeus et Galileo.

Pour rappel, ces outils informatiques fournissent aux compagnies et aux prestataires de services des informations en temps réel sur la disponibilité des billets d’avion et l’évolution des prix.