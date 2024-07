Tunisie: Vacances - Trafic routier - La vigilance est de mise

Au cours de la saison estivale et à l'occasion du retour de nos compatriotes, le trafic s'intensifie et il faut donc prendre garde à tous les niveaux.

Dans les villes côtières d'une façon générale, l'été est une saison exceptionnelle. La presqu'île de Zarzis, à titre d'exemple, suffoque. Elle est surpeuplée. La circulation y est infernale. Des bouchons et des embouteillages partout et notamment au centre-ville et dans la zone hôtelière de Souihel.

Et ce qui attire l'attention, ce sont les sirènes de la Protection civile, et des ambulances et les klaxons des voitures de police, jour et nuit. Cela dit, il ne se passe pas une journée sans mauvaise surprise. En effet, rien qu'au cours des trois derniers jours, un chauffeur de bus a percuté un sexagénaire lui causant une double fracture qui lui a coûté une opération chirurgicale à l'hôpital de Gabès.

Un bilan de cinq morts

Le jour suivant, une voiture non assurée heurte un jeune conduisant une Vespa lui causant une fracture à la jambe. Le troisième jour et toujours au même endroit, une dame a percuté un enfant que la Protection civile a transporté à l'hôpital et, un quart d'heure après, un gros camion a dérapé dans la même place et a déraciné un arbre haut de six mètres.

Pourtant, les riverains ont revendiqué la construction d'un ralentisseur de vitesse, mais les promesses du directeur régional de l'équipement sont restées sans suite, sachant que le nombre d'accidents dans ce point noir a dépassé la trentaine, faisant au total cinq morts et de nombreux blessés.

Assurer la réussite des festivités

Le gouverneur de Médenine, M. Saïd Ben Zayed, sait bien qu'au cours de la saison estivale et le retour de nos compatriotes, le trafic s'intensifie et il faut donc prendre garde à tous les niveaux, a-t-il rappelé.

C'est la raison pour laquelle il a présidé une séance de travail au siège du gouvernorat, en présence des délégués et des autorités administratives et sécuritaires.

Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité d'assurer une bonne organisation des manifestations de tout genre.

Il a appelé les présents à faire de leur mieux pour fournir les ressources humaines, logistiques et préventives et répondre aux besoins dans les espaces destinés au déroulement des festivals et de toutes les activités culturelles pour qu'elles se passent dans de bonnes conditions.