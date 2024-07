Alors que les autres candidats ont annoncé leur candidature en conférence de presse dans des hôtels de la capitale, par le biais de simples communiqués de presse émis par leurs partis ou sur les réseaux sociaux, Saïed a choisi de déclarer sa candidature à partir de Borj El Khadra, dans le gouvernorat de Tataouine. C'est le point le plus reculé du sud pays à la frontière entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Il ne forme pas un grand réservoir d'électeurs mais sa symbolique est forte et pleine de sens.

Le Président de la République Kaïs Saïed a annoncé officiellement, vendredi 19 juillet 2024, à Borj El Khadra, sa candidature à la présidentielle du 6 octobre 2024. Pour cette annonce, il a choisi le gouvernorat de Tataouine et le point le plus méridional du Sud tunisien, Borj El Khadra. Saïed a souligné qu'il a choisi Borj El Khadra pour annoncer sa candidature, vu que c'est un lieu emblématique de lutte, et pour confirmer que la Tunisie est un Etat unifié.

Il s'agit d'abord d'un hommage aux habitants de ce milieu vaste et hostile mais qui est habité par les hommes depuis plus de deux millions d'années et est chargé d'histoire, de culture et de civilisation. Un hommage aux valeureux gardiens de nos frontières, une ode à leur courage, leur patience, leur sens de l'honneur et du sacrifice qui ont livré beaucoup de combats pour préserver le territoire tunisien et le protéger contre les attaques et autres menaces.

%

Anciennement appelée Fort Saint, rebaptisée après l'indépendance Borj El Khadra, cette région incarne aussi la résistance au colonialisme. Ici la bataille de libération nationale, la reconquête des attributs de la souveraineté nationale, le refus de l'ingérence étrangère, sont un autre message qui souligne la détermination de Saïed à faire respecter la décision nationale et que la Tunisie n'est plus un pays colonisé mais un pays qui exige un traitement d'égal à égal.

Dans ce même esprit, le gouvernorat de Tataouine, qui compte l'un des taux de chômage les plus élevés, dispose paradoxalement d'un sous-sol riche en pétrole, en eau, en plâtre et en autres minéraux. Le message à ce propos est que Saïed compte exploiter ces richesses du pays au profit du pays et faire barrage aux multinationales qui ont fait main basse sur ces richesses et saigné à blanc le pays pendant des décennies, tout en laissant les habitants de cette région dans la détresse et la pauvreté.

Mais le sud du pays est aussi une zone de haute tension sociale. Ce n'est pas la première fois que Saïed se rend sur le terrain pour s'enquérir de la situation et affronter de face les manifestants. C'est le cas à El Kamour par exemple ou à Rjim Maâtoug. Il est clair que cette région sera prioritaire dans l'action de Saïed s'il arrive à briguer un second mandat.

L'autre message est que la Tunisie est une et unifiée, du nord au sud, et qu'elle ne laisse aucun citoyen là où qu'il soit au bord de la route.

C'est pourquoi le cadre est important et plein de sens et de messages. En outre, Tataouine est désormais un nom connu dans le monde comme une planète-désert de l'univers de la saga La guerre des étoiles de Georges Lucas. L'annonce donc à partir de ce gouvernorat aura une portée internationale pour la candidature de Kaïs Saïed. Ensuite Borj El Khadra, le point le plus reculé du sud du pays, incarne la souveraineté nationale et la maîtrise de ses frontières.

Que ce soit dans la fiction ou de par l'histoire de cette région tunisienne, la guerre de libération nationale est un trait d'union dans le message de Saïed. «Lorsque le devoir national m'appelle, je n'ai pas à choisir. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. C'est pourquoi j'annonce ma candidature à la présidentielle pour poursuivre le chemin de la lutte dans la bataille de libération nationale», a-t-il souligné. Comme un lutteur dans le désert, Saïed promet de persévérer dans le combat de libération nationale et de reconquérir les attributs de la souveraineté et de la dignité nationales.