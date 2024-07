Tunisie: Mercato | Bettoni aurait recommandé Aït Malek

A 27 ans, l'attaquant Bilel Ait Malek pourrait quitter le Ribat et prendre la direction du Parc A si l'exécutif clubiste suit les recommandations de coach David Bettoni selon certaines livraisons du week-end passé.

En effet, le coach français du Club Africain est convaincu des qualités intrinsèques de l'avant usémiste et aurait ainsi encouragé le «board» clubiste à entamer les négociations avec le bureau des Bleus pour libérer l'ex-joueur du RC Lens U19, l'OB, ST, Versailles et Lyon La Duchère. Redevable d'une année de contrat envers l'US Monastirienne et coté 500.000 euros sur Transfermarkt, Ait Malek pourrait passer au CA, si l'offre convainc ses dirigeants, et s'il fournit un effort financier et ne se montre pas trop gourmand.

Derby tunisois pour Taieb Ben Zitoun ?

L'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain se disputeraient les faveurs du Cabiste Taieb Ben Zitoun. Meilleur buteur de l'exercice écoulé avec dix buts en compagnie de l'Usémiste Boubacar Traore et le «Sang et Or» Silva Rodrigo, Ben Zitoun a excellé la saison précédente sous les ordres de Maher Kanzari. Par le passé, il a revêtu les casaques du SAMB et de Budaiya Club. Agé de 26 ans, Ben Zitoun est encore redevable d'une année de contrat au CAB et se trouve valorisé 400.000 euros sur Transfermarkt.

Al Ahly ne lâche pas Mohamed Ali Ben Romdhane

Les Cairotes d'Al Ahly reviennent à la charge pour Mohamed Ali Ben Romdhane. Plus qu'en toute autre circonstance, le stratége des Hongrois de Ferencváros est ciblé par l'ogre égyptien. En effet, Al Ahly à proposé 1,8 million d'euros pour convaincre son club employeur mais ce dernier demande 2.7 millions d'euros. Et aux dernières nouvelles, Al Ahly a fait grimper les enchères à 2 millions d'euros alors que le club hongrois se donne à présent le temps de la réflexion pour trancher et peut-être laisser filer l'ex-«Sang et Or» de 24 ans. Redevable encore de deux années de contrat avec Ferencváros, l'international tunisien est valorisé 2,5 millions d'euros par Transfermarkt. La saison écoulée, avec son club, il a disputé 24 rencontres, toutes compétitions confondues, signé deux buts et délivré 5 passes décisives.

Adem Zouaghi passe à la Primavera 1 du Hellas Verone

A 19 ans, le longiligne gardien tunisien, Adem Zouaghi, alias «Thomas», quitte l'US Sassuolo U19 et signe au profit de la Primavera 1 du Hellas Verone. Le natif de 2005, impressionnant avec sa taille d'1 mètre 94, a débuté avec l'antichambre de Chievo et fait actuellement partie de la sélection tunisienne U20.