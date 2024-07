Sénégal: Paix, stabilité et coopération navale - Le pays et le Japon développent leurs relations

Dakar et Tokyo renforcent leurs relations en matière de paix, de stabilité et de coopération navale. Pour la première fois depuis 16 ans, la flotte d'entrainement de la Force maritime d'autodéfense japonaise est en escale à Dakar. Cette étape contribue à établir un programme commun dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'équipement militaires pour la réalisation des objectifs fondés sur des valeurs partagées. La cérémonie de réception qui a eu lieu, le samedi 20 juillet 2024 au Mole 3 du Port autonome de Dakar (PAD), a vu la présence de plusieurs autorités et représentations diplomatiques.

C'est une autre étape qui est franchie dans l'histoire de l'amitié entre le Japon et le Sénégal. En effet, la flotte d'entraînement de la Force maritime d'autodéfense japonaise, qui effectue chaque année une croisière d'entraînement dans plusieurs pays d'Afrique, a fait escale à Dakar. «C'est la première fois, en 16 ans, depuis 2008, qu'une flotte d'entraînement de la Force maritime d'autodéfense japonaise fait escale à Dakar, et la troisième fois dans l'histoire», a rappelé, samedi dernier, son excellence Osamu Izawa, Ambassadeur du Japon au Sénégal, à l'occasion de la cérémonie de réception de la flotte d'entrainement de la Force maritime d'autodéfense japonaise.

Et de préciser que «la première escale a eu lieu en 1970, sous la présidence de S.E. M. Léopold Sédar Senghor. Le président Senghor avait beaucoup apprécié la figurine de casque de guerrier traditionnel japonais offert en cadeau par la flotte d'entraînement à l'époque. Et ce casque est toujours exposé au Musée Léopold Sédar Senghor à Dakar.» S.E.M Osamu Izawa a également rappelé que «les relations diplomatiques entre le Japon et le Sénégal ont été établies en 1960. Ces relations qui se sont développées autour de la coopération économique, s'étendent aujourd'hui à de nombreux domaines.»

A ce titre, a-t-il relevé, «un domaine de coopération entre le Sénégal et le Japon qu'il ne faut pas oublier, est celui de la paix et de la stabilité. La paix et la stabilité sont fondamentales pour le développement et la prospérité du Sénégal, de la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique dans son ensemble», a souligné l'Ambassadeur du Japon à Dakar.

Ainsi, «la sécurité maritime est également un domaine important pour le Japon et le Sénégal, en tant que pays maritimes. Avec la situation en mer Rouge, la sécurité du passage de la façade occidentale de l'Afrique est devenue particulièrement importante pour le Japon. Et je suis convaincu que la coopération entre nos deux pays dans le domaine de la sécurité maritime serait bénéfique», s'est persuadé le représentant diplomatique de l'Empire du Soleil Levant à Dakar, qui espère toutefois que «la coopération entre les Forces Armées sénégalaises et les Forces d'autodéfense japonaises s'approfondira à l'avenir.»

De son côté, le Contre-amiral Abdou Sène, Chef d'Etat-major de la Marine nationale, a considéré cette visite comme symbole des relations anciennes et excellentes qui existent entre le Japon et notre pays. A cet effet, «l'Escadron d'entraînement de la Force maritime d'autodéfense japonaise est un ambassadeur historique du pays du Soleil Levant auprès de celui du Soleil Couchant, situé à l'extrême ouest du continent africain», a souligné le Contre-amiral Abdou Sène.

De l'avis du Chef d'Etat-major de la Marine nationale, «la présence de Kashima et Shimakaze permettra, dans ce contexte, de renforcer les relations entre le Sénégal et le Japon dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la coopération navale. Il fixe une étape qui contribuera à établir un programme commun dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'équipement militaires pour la réalisation des objectifs, fondé sur des valeurs partagées.» Et de conclure : «la Marine nationale se réjouit donc de renforcer ses liens avec la Force navale japonaise et l'accueille dans ses eaux avec un profond sentiment de joie et de respect», a assuré Abdou Sène.