Afrique du Nord: Un « Fonds Maghreb » de Bpifrance pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc - Faciliter les projets des PME et ETI dans la zone

Doté de 100 millions d'euros sur trois ans, un « Fonds Maghreb » pour renforcer les projets internationaux et partenariats d'entreprises entre la France et le Maroc, l'Algérie et la Tunisie a été lancé. Opéré par Bpifrance, il est déjà en cours d'expérimentation dans le cadre d'un programme au Maroc.

« En partenariat avec la Délégation interministérielle à la Méditerranée (DiMed), Bpifrance a officiellement lancé le « Fonds Maghreb » pour renforcer l'internationalisation des entreprises françaises vers le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le président de la République a annoncé la mise en oeuvre du dispositif le 12 juin 2024, à l'occasion de la première édition du Forum Ancrages, dédié à l'entrepreneuriat et la création entre les territoires de France et le continent africain », lit-on sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangère.

Le « Fonds Maghreb », doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros sur trois ans pris sur les fonds propres de Bpifrance, est la concrétisation d'un engagement pris par le président Macron lors d'un déplacement à Marseille, le 27 juin 2023. Ce fonds vise à booster les projets et partenariats des PME et ETI françaises (les ETI constituent une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises) vers les trois pays nord-africains précités, et ce, en ce qui concerne les contrats commerciaux, d'implantations ou les partenariats avec des entreprises de ces pays.

« Parcours 360° intégré »

Il est à signaler que Bpifrance a pour rôle d'accompagner l'émergence d'un cadre plus favorable à l'initiative économique, à travers notamment, le programme « Entrepreneuriat pour Tous ». D'après « Bpifrance Export », ce nouveau « Fonds » va être déployé à travers un « parcours 360° intégré » qui sera proposé aux entreprises candidates pour accompagner leurs projets dans les pays visés, une sorte de circuit accéléré « fast track » qui pourra être sollicité facilement par les entreprises via un contact mail générique dédié à ce programme ou leur contact habituel dans les délégations régionales de Bpifrance.

En plus de l'enveloppe de 100 millions d'euros dédiée par la banque publique à ce projet, la direction générale de Trésor a octroyé un financement de 4 millions d'euros pour rendre plus compétitive l'offre de crédit export de petits montants sur la zone, et notamment sur le Maroc et la Tunisie.

Le guichet du crédit export français n'étant toujours pas ouvert sur l'Algérie pour des raisons juridiques qui consiste en la non-reconnaissance par l'Algérie des effets de commerce et transfert des devises compliqués. Il est à rappeler, par ailleurs, que Bpifrance ne peut proposer que des crédits exports allant de 1 à 25 millions d'euros, et en cofinancement compris entre 25 et 75 millions d'euros, sous forme de crédits fournisseurs ou de crédits acheteurs.

Faciliter les partenariats dans les deux sens

Il est à noter que toutes les offres, que ce soit l'accompagnement, le financement et la garantie, proposées par la banque publique française, pourront être mobilisées par les entreprises dans ce cadre en fonction des besoins des projets. Qu'ils soient purement commerciaux, d'investissement, d'implantation ou de coentreprises, ces derniers sont concernés par cette offre et les secteurs ciblés sont les filières de l'industrie, l'énergie, l'agriculture et la pharmacie.

Marie-Albane Prieur, directrice du Développement export chez Bpifrance, précise que chez « Bpifrance Export », on insiste aussi sur le fait qu'il s'agit de « faciliter les partenariats entre entreprises des deux côtés, et dans les deux sens ».

D'après elle, concrètement, les entrepreneurs du Maghreb désireux de se déployer en Europe se verront proposer un accompagnement dans ce domaine, y compris dans le domaine du respect des réglementations européennes et de la mise aux normes de leurs produits. « Nous souhaitons travailler avec des entrepreneurs de ces trois pays pour mieux les connaître et savoir comment on peut les accompagner lorsqu'ils veulent se développer dans l'Union européenne et choisissent la France » souligne-t-elle. Le « Fonds Maghreb » déployé par Bpifrance misera sur une collaboration avec des partenaires du Maghreb.

Parmi eux, les organismes de la « Team France Export », qu'il s'agisse de « Business France » (Algérie et Tunisie), de la CCI Française au Maroc qui est concessionnaire du service public de « Business France » au Maroc. « Bpifrance » collaborera avec les banques avec lesquelles elle a signé des accords de partenariat, comme c'est le cas d'Attijariwafa Bank et le fonds de fonds Averroès, qui a déjà contribué à financer 250 entreprises.

La mise en oeuvre du « Fonds Maghreb » est d'ores et déjà en cours de concrétisation au Maroc, ou Bpifrance a signé, en avril dernier, un MoU (protocole d'accord) avec « Innov X », une structure multisectorielle affilée au groupe « Office chérifien des phosphates » et engagée dans le développement d'entreprises et d'écosystèmes innovants et durables.