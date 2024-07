Togo: Vers l'adoption de la budgétisation sensible au dividende démographique

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Feuille de route de l'Union Africaine « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (BSR-AO/CEA) fournit un appui technique au gouvernement du Togo pour l'opérationnalisation de la Budgétisation Sensible au dividende démographique.

Un communiqué de la Cea rapporte que cet appui technique vise à renforcer les efforts du Togo à accélérer la capture du dividende démographique, essentielle pour le développement économique inclusif, transformationnel et durable du pays.

Selon les estimations de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), basées sur les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH5, novembre 2022), les jeunes de moins de 15 ans et ceux de moins de 25 ans représentent respectivement plus de 37,5 % et 59 % de la population togolaise.

Le taux d'accroissement annuel de la population est estimé à 2,30 % en 2023, et la population totale pourrait doubler tous les 30 ans.

Ce profil démographique met en évidence deux impératifs interdépendants : investir dans l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi qu'accélérer la capture du dividende démographique.

%

Pour répondre à ces exigences, le communiqué souligne qu'il est nécessaire d'allouer efficacement et de manière efficiente les ressources publiques via le budget de l'État, l'outil par excellence pour la mise en oeuvre des objectifs de développement du Togo.

Compte tenu de la baisse de l'indice synthétique de fécondité, passé de 6,8 enfants par femme en 1981 à 4,14 enfants par femme en 2023 (estimation des Perspectives mondiales de la population, ONU, 2022), il est clair que le Togo a amorcé sa transition démographique.

Le document rapporte aussi que cet appui technique arrive à point nommé, car il permettra d'intégrer la budgétisation sensible au dividende démographique dans le budget 2025 du Togo, concrétisant ainsi l'engagement fort du pays à accélérer la capture de ce dividende.

Le directeur général du Budget et des Finances du Togo, Anakpa Essokiza a affirmé que « persuadé que la budgétisation sensible au dividende démographique est une stratégie clé pour transformer les potentiels démographiques en avantages réels pour la société, intégrer les dynamiques démographiques et considérer le genre dans le processus budgétaire, permettra de rendre les politiques plus inclusives et efficaces, contribuant ainsi à un développement durable et équitable pour tous ».

Pour sa part, la directrice du BSR-AO/CEA, Ngone Diop a dit : « L'appui technique de la CEA au Togo s'inscrit dans l'engagement du pays à accélérer la capture du dividende démographique et l'égalité de genre grâce à l'allocation idoine des ressources publiques aux secteurs de la santé, de l'éducation et de la création d'emplois décents pour les jeunes ».