Sénégal: Rapport RSE 2023 Sonatel - Plus de 38 000 jeunes bénéficiaires de programmes de formation et d'acculturation numérique.

Plus de 38 000 jeunes à travers les différents pays de présence du groupe Sonatel ont pu bénéficier de programmes de formation et d'acculturation aux outils du numérique, avec un taux de féminisation atteignant jusqu'à 36 % et un taux d'insertion professionnelle allant jusqu'à 84 % selon les pays, a annoncé M. Sékou Dramé Directeur Général de cette société de télécommunications dans le rapport RSE 2023 de l'entreprise.

Selon lui, le Rapport RSE 2023 de Sonatel est publié dans un contexte mondial fortement marqué par la crise Ukrainienne avec des conséquences accrues sur l'économie dans nos marchés. « Le changement climatique et ses conséquences encore plus alarmantes dans la zone d'intervention de nos activités, en Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier, constitue également un point de vigilance », a laissé entendre M. Dramé. Il ajoute qu'à ces nombreux défis viendront sûrement s'ajouter ceux liés à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières qui ne manqueront certainement pas de transformer positivement les activités de Sonatel, ses communautés et son environnement engageant sa responsabilité à satisfaire la communauté et surtout à assurer un leg de qualité aux générations futures.

« Le Groupe Sonatel continuera à être un acteur citoyen engagé à travers nos Orange Digital Centers, nos Fondations et nos initiatives environnementales, afin de promouvoir l'inclusion numérique, financière et sociale dans les communautés que nous servons », soutient encore M. Dramé.

%

Différentes réalisations sont déclinées dans le rapport RSE 2023 du groupe Sonatel. Sur le bien être communautaire, la société accompagne l'association Marmite du coeur depuis 14 ans à travers la distribution de kits alimentaires aux populations démunies dans les 14 régions du Sénégal et la rénovation de Daaras ou écoles coraniques (Aménagement et Carrelage des Toilettes - Réfections portes et fenêtres- Peinture - Don de Matelas et de couvertures - Don de Gel Hydro alcooliques et de Masques.) avec l'implication des directeurs régionaux des ventes.

En Sierra Leone, la fondation locale a fait don de produits alimentaires, d'articles de toilette et de matériel d'apprentissage scolaire aux victimes des incendies de Funkia et Kanikay. Lors de cette catastrophe, plus de 20 maisons avaient été ravagées par les flammes au cours d'un grand incendie et des millions de propriétés détruites. Le soutien visait à contribuer à réduire le traumatisme et à sauver les jeunes enfants scolarisés des conséquences de l'incident.

Sur un autre registre, les responsables de Sonatel estiment que, dans le cadre du projet Groupe Engage 2025, ils ont entrepris un important programme de solarisation des sites techniques mobiles et stratégiques de l'entreprise. L'objectif est d'atteindre les 50% d'utilisation d'énergie verte à fin 2025. Ainsi le taux d'énergie verte est de 38% au Sénégal, 32% au Mali, 67,5% en Guinée, 31,5% en Guinée-Bissau et 75,6% en Sierra Leone.

Dans le domaine de la dématérialisation-digitalisation, le groupe Sonatel note dans son rapport RSE 2023 qu'il mène une politique de réduction de ses impacts de gaz à effet de serre depuis plusieurs années. « L'utilisation réduite du papier est une réalité, en effet des actions de dématérialisation accentuées sont entamées avec un taux de plus de 94% des factures globales du parc Fixe, Mobile, Internet et TV virtualisées en 2023 pour un objectif de 93% », souligne les responsables de l'entreprise. Dans le même sillage, ils estiment avoir repensé leur processus de commercialisation des cartes de recharge à leurs clients. « Ainsi la digitalisation de ces dernières nous a permis d'atteindre plus de 99,1% du Taux d'E-recharge (recharge par USSD, Orange Money etc.) tout canal (84,2% hors canal Wave).