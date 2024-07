Maroc: Marhaba 2024 - AML renforce son offre estivale

Casablanca — La compagnie Africa Morocco Link (AML) a annoncé la mise en place d'un dispositif renforcé avec une nouvelle ligne, proposant une offre diversifiée et adaptée aux besoins de ses clients dans le cadre de l'opération Marhaba 2024.

Ce dispositif spécial vise à répondre aux attentes de toutes les familles marocaines pour leur retour au pays, ainsi qu'aux besoins des résidents qui voyagent en Europe, et ce dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, indique un communiqué de AML, première compagnie nationale de transport maritime par ferry.

La compagnie a mobilisé d'importants moyens pour opérer les lignes maritimes Tanger Med-Algesiras et Tanger Ville-Tarifa, avec une capacité journalière de plus de 30.000 passagers et 7.000 véhicules par jour, tout en assurant un service de qualité pendant cette opération, ajoute la même source.

A cet effet, AML opère cet été, la nouvelle ligne Tanger Ville-Tarifa avec 2 bateaux, le "Morocco Express 1" et le "Maria Dolores", d'une capacité chacun de 650 passagers et 70 véhicules, avec une vingtaine de départs quotidiens assurés sur cette ligne.

Concernant la ligne Tanger Med-Algesiras, 4 navires, 3 conventionnels et 1 fast ferry, opèrent avec des capacités allant de 750 à 1.200 passagers et de 200 à 400 véhicules par bateau, assurant ainsi 26 départs quotidiens.

Par ailleurs, l'alliance CTM-Stena Line ouvre de nouvelles perspectives pour AML qui ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans la constitution d'une flotte maritime nationale forte et compétitive, pour relier les continents et les peuples, et confirmer son ambition de devenir le premier acteur régional du transport maritime de personnes et de marchandises, souligne le communiqué.

En lançant le plan d'action destiné à accompagner l'opération Marhaba 2024 et la montée en puissance de ses capacités (rajeunissement de la flotte, lancement de nouvelles lignes à moyenne et longue distance, etc.), les nouveaux actionnaires apportent leur expérience et leur savoir-faire dans le domaine du transport, notamment en matière de gestion des capacités, de services, de systèmes d'informations, de gestion d'équipages et de connaissance approfondie du marché marocain.

Dans ce cadre, AML a mis en place une feuille de route ambitieuse pour l'amélioration de l'expérience client, notamment en matière de politique de prix, de digitalisation, de services à bord et de process opérationnels avec l'objectif de proposer une offre améliorée et adaptée aux besoins spécifiques des clientèles ciblées.

Cette feuille de route a pour objectif d'accompagner également le développement des services de fret et de logistique, qui représentent un axe stratégique de développement pour le Maroc. AML a initié, le 28 juin 2024, un partenariat avec l'Institut Supérieur des Études Maritimes (ISEM) pour développer la compétence maritime au Maroc et soutenir la croissance du pavillon marocain en s'engageant à faire un don de 3 millions de dirhams (MDH).