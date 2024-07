Ile Maurice: Le parcours rempli de courage de Jenita Charles en Angleterre

Jenita Charles, une jeune femme mauricienne originaire de Baie-du-Tombeau, a récemment fait le grand saut vers l'Angleterre. Il y a deux mois, elle a quitté Maurice avec une valise remplie de rêves et une détermination sans faille.

Son histoire est celle d'une jeune femme courageuse qui a surmonté les épreuves de la vie grâce à une volonté de fer et un héritage familial profond. Elle incarne l'esprit d'une jeune femme qui a transformé ses défis en opportunités, construisant ainsi un avenir prometteur en Angleterre.

Depuis toujours, Jenita savait qu'elle était l'arrière-petite-fille d'un Chagossien né en 1970 sur l'île de l'Aigle. En 2022, lorsqu'elle a appris que les descendants chagossiens seraient reconnus comme citoyens britanniques, son coeur a bondi de joie. Cette nouvelle a réveillé en elle un désir ardent de saisir cette opportunité unique. Sans perdre de temps, elle a rempli les formulaires de demande dès qu'ils ont été disponibles en novembre 2022. Mais l'attente a été longue et angoissante.

En janvier 2024, lorsqu'elle a enfin reçu la confirmation tant attendue, elle a prêté allégeance au Roi et a immédiatement fait sa demande de passeport. Dès que le document est arrivé en avril, elle a pris un billet d'avion, prête à commencer une nouvelle vie. Installée à Crawley depuis deux mois, Jenita travaille depuis six semaines pour TotalEnergies Gas & Power UK en tant que Credit Controller. Son parcours a été semé d'embûches, mais elle n'a jamais baissé les bras.

Dès son arrivée, elle a entrepris les démarches pour obtenir sa carte d'identité et ouvrir un compte bancaire. Elle a ensuite inondé le marché du travail de lettres de candidature, envoyant plus de 45 demandes et recevant une dizaine de réponses. Malheureusement, certaines offres ont dû être déclinées en raison de la distance.

Avant de partir pour l'Angleterre, Jenita a fait d'énormes sacrifices. «Avant d'arriver en Angleterre, j'ai fait énormément de sacrifices. J'ai cumulé entre les trois emplois. J'avais un fulltime job et deux part-time jobs, afin de pouvoir économiser pour m'installer en Angleterre.» En arrivant, elle a trouvé refuge chez sa cousine et a reçu le soutien de diverses organisations chagossiennes. Ce voyage en Angleterre n'a pas été le premier pour Jenita.

En 2010, elle avait déjà tenté sa chance, mais faute de moyens financiers, elle avait dû rentrer à Maurice, le coeur lourd. «Mo pa ti ena ase larzan pou fer demars sitwayennte isi ek pou pey avoka.» De retour à Maurice, elle n'a jamais cessé de prier pour un dénouement heureux et a suivi de près les démarches entreprises par les organisations chagossiennes.

Jenita encourage les descendants chagossiens à bien réfléchir et à planifier avant de s'embarquer dans une telle aventure. «Pa prese, reflesi ki zot anvi ek sirtou kan zot vinn isi, met dan latet ki pena gran travay ou ti travay. Tou travay apel travay. Saler minimum li ase pou viv ek ena bann sipor ki nou gagne.» Jenita, qui a étudié jusqu'au Higher School Certificate avant de suivre un cours de l'Association of Chartered Certified Accountants, a des projets ambitieux. Elle envisage de poursuivre des études en Finance and Accounting. «Mo trouv mwa ena enn gran lavenir isi. Mo osi permet mwa al fer enn ti vakans, manz seki mo anvi. Mo kontan mo'nn pran sa desizion-la.»