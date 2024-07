Congo-Brazzaville: Musique sacrée - Papa Roye célèbre ses 30 ans de carrière

Le premier artiste musicien gospel congolais, Papa Roye, et son groupe Wisdom Classic ont célébré les trente ans de leur carrière, la semaine dernière à leur siège à Ouenzé, le cinquième arrondissement de Brazzaville.

L'événement s'est tenu pendant trois jours et a été marqué par une conférence de presse et spectacles de quelques groupes invités. Cette conférence de presse a connu la participation de quelques proches qui ont contribué positivement à la carrière de Papa Roye, à l'instar de l'apôtre Kevin, du pasteur Emery Shalom, et de son frère Do Régis, ... Le conférencier a indiqué que quand Dieu lui a parlé, il a pris la décision de comprendre la musique, son histoire. « Je me suis sacrifié du sacerdotale.

J'ai arrêté avec le ministère de la parole pour aller vers Do Régis qui est un grand soliste, membre du grand orchestre Top Musica, jouant avec Sonor Digital et autres. Je suis allé donc vers ceux qui avaient déjà la connaissance de la musique. J'ai été obligé de tuer le sacerdoce pour que j'ai les bases de la musique. Je suis allé même au Centre culturel français (actuel Institut français du Congo), où j'ai compris que la musique en soi-même a commencé par le negro spirituel (les Noirs qui ont été exportés en Europe). Parce qu'en Europe, il n'y avait pas de musiciens. Quand il y avait des cérémonies, c'était le théâtre, les gens qui faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui slam. Il n'y avait pas de chanteurs », a fait savoir Papa Roye.

%

Il a indiqué que quand il a commencé à chanter le style Zoulou, L'Or Mbongo n'était pas encore connue. Ajoutant qu'il est le premier qui a commencé ce style tant à Kinshasa qu'à Brazzaville. A l'âge de 27 ans, a-t-il poursuivi, la musique bien que sacrée lui avait déjà donné ce qu'il faut financièrement pour lui permettre de vivre bien sa vie. Il a soutenu à sa manière beaucoup d'artistes célèbres à l'instar de Moise Matuta, Patrice Mubiaya, ...

Parlant de la musique chrétienne au Congo, Papa Roye a reconnu qu'elle a du talent, malheureusement les artistes passent pour fanatiques et non des artistes réellement. Il y a trop d'imitations, a-t-il dit. Par exemple, il y a des artistes qui veulent se comporter comme Moïse Mbiye ou comme Mike Kalambay alors qu'ils ne le sont pas et n'ont même pas un album sur le marché. Ils se baladent avec des gardes du corps, a-t-il souligné. « Si je veux me vanter, au Congo il n'y a pas encore un artiste qui a fait ma carrière.

Nous avons des artistes qui n'aiment pas le sacrifice, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de style. Nous avons joué devant les Mombaya, devant les Vox Day, on n'était pas complexé du style. Aujourd'hui quand on va à un concert de tous les artistes, c'est le même rythme. Ils sont en train de tuer l'art congolais. Et pourtant, nous avons amené les styles comme zoulou, zouk, typique. La musique congolaise ne va pas avancer comme ça, il faut que vous ayez du style et pour en avoir, il faut apprendre l'instrument », a-t-il conseillé .

Des concerts envisagés au Palais des congrès de Brazzaville et au Casino de Paris

Poursuivant ses conseils, Papa Roye a dit aux artistes musiciens qu'il a vu des gens l'accompagner mais qui ne sont pas arrivés au bout du travail qu'il a fait. « Vous devez croire plus en vous-mêmes que de laisser les gens croire en vous. Dans la difficulté, j'ai compris que si je n'avais pas cru en moi-même, aujourd'hui je ne serai pas devenu artiste et on ne serait pas en train de célébrer mes trente ans de carrière musicale. Vous devez aussi comprendre que la gloire demande beaucoup de sacrifices, acceptez la souffrance... Beaucoup de chantres ont des problèmes avec des hommes de Dieu, or quand un chantre a un problème avec un homme de Dieu, il a un problème avec Dieu et sa composition n'aura pas d'effets et de traces », a souligné le conférencier.

Pour ses trente ans de sa carrière, un grand concert est envisagé au Palais des congrès en décembre prochain. Au cours de ce concert uniquement Wisdom classic, sera joué tout le répertoire de ce groupe. Il connaîtra la présence de tous les anciens de Wisdom classic. « Nombreux écoutent notre musique mais ne nous connaissent pas. Je veux qu'on organise l'année prochaine un concert intitulé "Louange congolaise", au Casino de Paris, pendant les grandes vacances, avec au moins dix leaders, une manière de nous connaître », a indiqué Papa Roye. Devenu artiste complet, lui qui ne s'imaginait pas célébrer les trente ans, a remercié l'apôtre Germain Ndeke (qui est parmi les plus grands conseillers des artistes), qui l'a baptisé et fait de lui ce qu'il est devenu. Il a remercié également Carine Ibombo pour son apport à l'embellissement des lieux de la célébration de cet événement, ainsi que la Fondation pour Christ de Bruno Jean Richard Itoua, qui a facilité la tenue de cette célébration.

Notons que Papa Roye a un répertoire riche avec des albums comme « Nzete ya mbila », « Likabukiri ».