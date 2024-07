Afrique: Les femmes évaluent la médiation et la résolution des conflits

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale d'Angola, Carolina Cerqueira, a participé lundi à la réunion virtuelle du Réseau des femmes africaines expertes en prévention des conflits et médiation (FEMWISE-Africa), qui a servi à évaluer le travail réalisé en matière de médiation et résolution des conflits sur le continent.

Le réseau vise à garantir l'inclusion des femmes dans les processus de paix en Afrique, conformément à l'Agenda 2063 et aux Objectifs de développement durable (ODD). Selon Carolina Cerqueira, qui a participé en tant que membre du réseau, la réunion a servi à analyser les activités développées en matière d'éducation pour la paix, les filles dans les communautés et la citoyenneté.

La parlementaire a fait savoir que la réunion a également évalué l'implication de l'Angola dans les processus de médiation pour la résolution des conflits à travers l'amélioration de la formation spécialisée, spécialement pour les jeunes étudiants.

S'adressant à la presse, Carolina Cerqueira a déploré le conflit armé dans l'est de la RDC, où, selon les informations obtenues, on assiste à une tragédie qui affecte plus de 10 millions de personnes.

Elle a souligné que l'Angola est engagé tant au niveau de la diplomatie parlementaire qu'à travers l'action et la médiation du Président João Lourenço, qui alerte le monde sur les effets néfastes de cette situation sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs.

D'autre part, Carolina Cerqueira a fait savoir que l'Angola est le seul représentant des pays lusophones à prendre part à cette rencontre des femmes. FemWise-Africa a été créée en 2017 par décision de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, en tant que mécanisme subsidiaire du Groupe des Sages, dans le but de promouvoir et de renforcer la participation significative des femmes aux processus de prévention et de médiation des conflits en Afrique.

Le réseau rassemble 462 femmes africaines de 50 pays.