Sénégal: Le secrétaire d'État Ibrahima Thiam promet de mieux équiper l'ADEPME

Dakar — Le secrétaire d'État au Développement des petites et moyennes industries, Ibrahima Thiam, a promis, lundi, à Dakar, de mieux équiper l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADPME), pour l'aider à faire bénéficier de ses services un grand nombre d'entrepreneurs industriels.

"Nous mettrons à sa disposition tous les moyens possibles pour renforcer l'ADEPME, à travers le développement de son centre de démonstration des technologies", a affirmé M. Thiam.

Il a fait cette promesse lors d'une visite du centre de démonstration des technologies de ladite agence publique.

Cette visite lui a permis de s'enquérir des moyens dont dispose ce centre pour fournir des services d'encadrement aux entrepreneurs industriels.

"J'ai vu un centre de développement technologique très facile à adapter à notre économie", a-t-il observé en remerciant les partenaires ayant permis au Sénégal de disposer de cet outil technologique.

Le centre sert à "apporter" aux entrepreneurs industriels la technologie dont ils ont besoin et à les aider à "produire ce que nous consommons", a dit la directrice générale de l'ADEPME, Marie Rose Faye.

"On les aide à structurer leur projet par un business plan, à avoir de la technicité, à se former aux machines et à les acquérir", a-t-elle expliqué au secrétaire d'État au Développement des petites et moyennes industries.

Cette assistance du centre de démonstration de l'agence permet aux entrepreneurs industriels de "s'insérer rapidement dans le marché" et de créer des emplois, selon Mme Faye.

L'ADEPME a été créée pour fournir des services de formation et de renforcement de compétences aux petites et moyennes entreprises et industries.