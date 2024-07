Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - Après 2 ans, les travaux de constructions des infrastructures de base piétinent

Lancés depuis deux ans, les travaux de construction de quelques infrastructures de base piétinent à Mbuji-Mayi et dans le territoire de Tshilenge (Kasaï-Oriental).

Le gouverneur de cette province, Jean-Paul Mbuebua Kapo l'a constaté à l'issue d'une ronde effectuée, le week-end dernier, dans ces différents chantiers. Il a indiqué que la construction de la centrale photovoltaïque de Tshipuka, territoire de Tshilenge, avoisine plus 50% de réalisation et ils n'attendent que certains accessoires, par exemple, les câbles électriques et certaines petites choses.

Cette centrale de 10 mégawatts devra alimenter la ville de Mbuji-Mayi en énergie électrique. « Le seul travail qui nous a plu, c'est celui réalisé par l'entreprise SADI à l'hôpital de la Muya, qui est pratiquement fait plus de 90% , les travaux qui n'attendent que les kits solaires tel qu'il nous a expliqué et les matériels qu'il faut pour l'hôpital. A l'hôpital Kansele Saint-Jean Baptiste, là c'est encore une déception, nous n'avons d'abord trouvé que celui qui est chargé du bureau de contrôle qui nous a expliqué », a souligné Jean-Paul Mbuebua.

Dans ce lot de travaux non encore finalisés figurent également l'équipement de deux complexes scolaires modernes à Mbuji-Mayi, la construction des morgues et banques de sang dans le cadre du projet présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Jean Paul Mbuebua Kapo prévoit une rencontre avec les responsables des entreprises constructrices de toutes ces infrastructures. Mais le Gouverneur de province n'a pas fixé la date sur la tenue de cette réunion.