Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Le projet d'inclusion productive lancé en faveur de quarante-cinq mille jeunes

Le Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui vient d'être lancé à Djambala, dans le département des Plateaux, prévoit dans l'une de ses composantes les formations professionnelles et en auto-emploi au profit de quarante-cinq mille jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans, dans onze départements du pays.

A travers le Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes qui court jusqu'en juin 2027, il est question d'étendre cette protection à toutes les couches de la population, a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, lançant le projet, le 19 juillet à Djambala. « Il s'agit de fournir à l'ensemble de la population un socle de protection sociale non-contributive et productive », a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le coordonnateur du Projet, Antoine Régis Ngakegni, a précisé que l'inclusion productive des vulnérables concerne ceux dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. L'objectif étant de promouvoir, pour ces jeunes, l'auto-emploi et l'apprentissage des métiers dans les zones urbaines et périurbaines. « En ce qui concerne la formation en apprentissage, les jeunes sélectionnés bénéficient, pendant une période de six ou neuf mois, selon le métier choisi, d'une formation en apprentissage dans des métiers spécifiques. Les diplômés du programme d'apprentissage reçoivent un financement qui leur permet d'acquérir l'équipement nécessaire au démarrage de leur activité dans les métiers choisis », a-t-il expliqué.

%

Par ailleurs, le Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes permettra d'étendre le projet Lisungi pour le relèvement. Sous cet angle, 25 000 ménages vulnérables seront bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels et ceux visant à soutenir les actions génératrices de revenus.

A propos des départements où s'exécute le projet, il convient de préciser que la protection sociale et l'inclusion productive ne se feront pas de la même manière. La Likouala (Bétou, Impfondo, Enyelle, Dongou) ; la Cuvette (Mossaka) ; les Plateaux (Ollombo, Ongoni, Lékana, Djambala, Gamboma) ; le Pool (Ngabé, Ignié, Goma Tsé-Tsé, Kindamba, Mindouli) ; la Lékoumou (Sibiti, Mayéyé) ; le Kouilou (Madingo-Kayes, Loango), la Bouenza (Nkayi) et Louvakou dans le Niari sont les départements concernés par des transferts monétaires conditionnels et ceux visant à soutenir les actions génératrices de revenus. Dolisie dans le Niari ; Ouesso dans la Sangha; Brazzaville et Pointe-Noire sont, pour leur part, concernées par les activités liées à l'auto-emploi et la formation qualifiante des jeunes.