Afrique: L'UA renforce la collaboration avec les communautés régionales

La capitale ghanéenne, Accra, a abrité le 21 juillet la 6e réunion de coordination à mi-parcours de l'Union africaine (UA). Au nombre des chefs d'Etat et de gouvernement du continent ayant pris part à ces assises figure le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso.

La rencontre avait pour objectif d'établir une collaboration entre l'UA, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux en vue d'une meilleure intégration en Afrique au profit du bien-être de la population.

A l'ouverture des travaux, le chef de l'Etat mauritanien, président en exercice de l'UA, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a évoqué la nécessité d'accélérer les efforts d'intégration économique du continent.

De son côté, le président Nana Akufo-Addo, du Ghana, a plaidé pour la consolidation des instruments de développement et l'accroissement des investissements en Afrique. Il a proposé la création d'un Fonds mondial africain pour financer les stratégies de développement socioéconomique et éteindre les menaces d'insécurité et d'instabilité sur le continent.

Pour sa part, le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a rappelé les conclusions de la première Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (Ciar) organisée du 3 au 5 juillet dernier, à Brazzaville.

« La première Ciar a permis à plus de 2000 participants d'adopter la déclaration pour une décennie africaine et mondiale d'afforestation et du reboisement incluant les recommandations majeures ci-après : inscrire aux présentes assises la Déclaration de Brazzaville comme position commune africaine pour son endossement ; recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée générale des Nations unies pour endosser la décennie africaine et mondiale d'afforestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette conférence a abouti à « l'adoption de sept axes stratégiques afin de permettre l'élaboration d'une stratégie mondiale d'afforestation et du reboisement ».