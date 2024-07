Congo-Brazzaville: Préparation des Diables rouges - La Fécofoot se prononce en faveur de la mise en place d'une équipe conjointe

Le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a tenu, le 21 juillet à Brazzaville, sa session au cours de laquelle il a analysé la situation actuelle et fait des suggestions allant dans le but d'améliorer les performances des Diables rouges seniors dans les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), Maroc 2025.

Le point sur la préparation des équipes nationales, toutes catégories confondues, figurait à l'ordre du jour. En marge de la réunion, souligne le communiqué final, la Fécofoot a écouté Isaac Ngata, sélectionneur national, sur la manière dont il entend aborder les deux premières journées des éliminatoires de la CAN, Maroc 2025. Des suggestions lui ont été faites pour améliorer les performances de l'équipe fanion. « Par ailleurs, le Comité exécutif a émis le voeu de la mise en place d'une équipe conjointe ministère-Fécofoot devant se rendre en Europe pour contacter les joueurs cadres réticents en vue de leur participation », indique le communiqué.

Le Congo, faut-il le rappeler, est dans son groupe avec l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Soudan du Soudan. Il jouera son premier match début septembre à domicile contre le Soudan du Sud avant d'être reçu par l'Ouganda.

Le Comité exécutif a réaffirmé la participation des équipes nationales aux compétitions zonales U-17 messieurs au Cameroun, U-20 de la même version à Brazzaville puis U-20 dames à Kinshasa pour Fatshi cup. La Fécofoot a relevé, en raison de la fermeture des stades, la difficulté de préparation que rencontrent actuellement l'AC Léopards de Dolisie et l'AS Otohô d'Oyo, deux équipes engagées en compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. « Si cette suspension perdure, il y aura à n'en point douter un impact négatif sur leur préparation : impossible de disputer des matches amicaux », peut -on lire dans le communiqué final.

La Fécofoot a, par ailleurs, engagé le processus d'homologation des stades Alphonse- Massamba-Débat et Paul-Sayal-Moukila. En dépit de la fermeture provisoire des stades qui aurait pu entraver le processus d'homologation, la Fécofoot, « privilégiant l'intérêt national et consciente de l'intérêt et de la passion des Congolais pour le football », a engagé la procédure d'homologation de ces deux stades après la CAF. La fermeture de ces installations par le ministère reste un véritable casse tête.

Le Comité exécutif a noté que la Coupe du Congo se déroule normalement chez les dames, depuis les préliminaires jusqu'en quarts de finale. En revanche chez les messieurs, elle a été interrompue en quarts de finale après la fermeture provisoire des stades décidée par le ministère des Sports alors que les équipes se sont déplacées sur les sites de la compétition. « A cet effet, elles ont été invitées à présenter leur état de dépenses pour un éventuel remboursement », poursuit le communiqué final.

Sur les événements en cours, la Fécofoot a analysé la motion de défiance qui a été déposée à son siège, le 11 juillet. « Il est manifeste que cette motion ne se fonde pas sur des faits spécifiquement imputables à la Fécofoot. En outre, certains signataires de cette motion n'en ont pas qualité. Quoi qu'il en soit, ce document a été transmis à la Fifa et à la CAF par le Comité exécutif qui a pris soin de relever que cette motion de défiance a été signée moyennant de l'argent », indique le communiqué final, informant qu'une autre pétition est en cours.

A ce sujet, la Fécofoot a décidé de prendre les mesures qui s'imposent. « Le Comité exécutif a décidé de la Commission d'éthique pour que les acteurs de cette forfaiture soient entendus et sanctionnés, conformément aux textes en vigueur. Dans cet ordre d'idées, la Fifa qui a été informée des cas de suspicion de corruption demande que les dispositifs de sanctions émis par la Commission d'éthique lui soient transmis pour les étendre au niveau international », précise le communiqué final.