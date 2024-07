Congo-Brazzaville: Masterclass entrepreneuriale - Des jeunes formés à mieux gérer leur carrière

Une carrière se construit. Pourtant, de plus en plus de travailleurs se plaignent du manque d'avancement professionnel, d'ennui au travail. Une formation materclass a été initiée à ce sujet, le 20 juillet, à Brazzaville, par la compagnie NSIA Congo, en partenariat avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

La formation masterclass organisée sur le thème « L'art de prendre en charge sa vie et sa carrière et en faire un chef d'oeuvre » visait à aider les jeunes salariés à prendre en main le développement de leurs carrières professionnelles. Déboursant la somme de 50 000FCFA pour la masterclass, les participants ont bénéficié d'une assurance dénommée "Ndako" couvrant le logement et les biens mobiliers en cas de dommage causé par un incendie, un dégât des eaux ou une explosion.

Cette session de formation a été un véritable moment d'échange et de partage d'expériences entre des professionnels de divers secteurs. Le coach Aimé Tsopze a été l'un des trois conférenciers. Pour donner un élan à sa carrière, d'après ce formateur, le travailleur doit se remettre en cause et se poser des questions sur ce qui se passera s'il continue à faire les mêmes choses en termes d'habitude, de routine, de comportement, de rituel. Le professionnel doit pouvoir se projeter en se posant les questions: « À quoi ressemblera ma vie ? », « À quoi ressemblera ma carrière ? », « À quoi ressembleront mes résultats » dans cinq ou dix ans ?

La question de responsabilité des résultats est essentielle dans ce processus. « Les piliers essentiels qu'il faut piloter pour réussir sa vie et sa carrière sont la responsabilité totale de ses résultats, l'amour du travail, se sentir utile au travail et apporter sa contribution à l'excellence organisationnelle et répondre aux quatre questions que sont les attentes de l'employeur, savoir si sa journée a été un investissement rentable, si on est fier d'être collaborateur et les contributions à fournir », a indiqué Aimé Tsopze.

En organisant la masterclass, la compagnie NSIA Assurances Congo a voulu célébrer son vingtième anniversaire de création. Présente au Congo depuis 2004, NSIA se veut un acteur de développement et d'innovation au profit de la communauté. « Nous voulons former nos collaborateurs à mieux s'armer pour faire face à la performance attendue et célébrer les 20 ans d'existence de NSIA Congo. Quand on est mature, c'est aussi l'occasion de partager ses expériences aux autres », s'est réjoui le directeur général de NSIA Congo, Joël Ellah.

Présente à cette session de formation, la directrice générale du mémorial-Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa, a salué « l'excellent » partenariat entre son institution et cette compagnie d'assurance, pour contribuer à la formation et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes congolais.