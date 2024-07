Burkina Faso: Service national pour le développement - 40 ans d'engagement patriotique célébrés

La direction générale du Service national pour le développement (SND) a officiellement lancé les festivités de célébration de ses 40 ans, le lundi 22 juillet 2024, à Ouagadougou. Les activités qui se tiennent jusqu'au 25 juillet prochain se tiennent sur le thème : « SND : 40 ans au service du développement de la Nation ».

Le Service national de développement (SND) a 40 ans. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, il a initié des journées portes-ouvertes de 72 heures à l'effet de faire découvrir l'institution au public. Le lancement des activités entrant dans le cadre de ces activités a eu lieu, le lundi 22 juillet 2024, à Ouagadougou sur le thème : « SND : 40 année au service du développement de la Nation ».

Son directeur général, le colonel-major, Mathieu Benao a indiqué que cet anniversaire est une occasion pour rappeler les valeurs fondamentales d'intégrité, d'efficacité et inclusives qui fondent son institution. Ces valeurs, a-t-il dit, devront continuer à être des catalyseurs de changement positif pour la construction d'un avenir meilleur pour tous. Il a exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué au succès de l'institution au cours des quatre décennies.

Le SND, a déclaré le colonel-major Benao, au fil des ans, a su tisser avec les jeunes Burkinabè un solide partenariat et constituer avec elle une véritable force au service du développement. « Le SND a été un pilier essentiel dans la construction et la mise en oeuvre des projets d'envergure visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Nous avons travaillé sans relâche pour promouvoir les missions assignées au SND », a fait savoir le DG.

%

Au titre des missions, il s'agit pour le SND d'offrir aux jeunes un cadre de participation aux tâches de développement socioéconomique du pays, développer l'esprit civique et patriotique des jeunes, développer l'esprit d'initiative et de confiance des jeunes en leurs propres capacités et développer des aptitudes physique et militaires des jeunes appelés.

Selon le directeur général du SND, depuis sa création, le statut d'appelé volontaire a permis à plus de 300 000 jeunes de servir la Nation, environ 100 000 jeunes ont été formés en civisme.

Le SND, une immense fierté

En plus, 10 000 jeunes ont été formés au métier, 3 500 jeunes formés au permis de conduire. Pour ce qui concerne les fonctionnaires issus des écoles professionnelles de l'Etat, 4 500 jeunes ont reçu une formation civique et militaire. « Nous ne pouvons qu'éprouver une immense fierté pour ce que nous avons accompli ensemble », s'est-il exprimé.

Cependant, a signifié le DG du SND, des efforts doivent encore être consentis pour relever les défis du moment. En perspectives, a souligné le colonel-major Benao, le SND prévoit la construction du centre de formation et de production de Sammandeni, l'accroissement des effectifs des appelés non-salariés et la construction de centres d'accueil pour jeunes dans toutes les régions du Burkina, en plus des maisons de l'appelé de Gaoua et de Kaya.

Le Président de l'Assemblée législatif de Transition, Ousmane Bougouma, parrain des festivités, représenté par son 4e vice-président, Daouda Diallo a affirmé que face aux défis sécuritaires auxquels le Burkina fait face, le SND a su évoluer avec le temps tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales que sont le service à la communauté à travers la promotion du civisme, de l'intégrité et le respect des valeurs. « Le SND n'est pas seulement un organisme, mais le reflet de l'esprit collectif de notre Nation, un miroir de notre volonté commune d'avancer ensemble », a-t-il souligné.

Pour lui, durant les 40 ans, chaque jeune formé a contribué à tisser un réseau de solidarité et de progrès. Et, a-t-il ajouté, il y a des raisons d'en être fier, mais il est aussi essentiel de rester vigilant et d'envisager les prochaines étapes avec ambition et détermination. De l'avis de Daouda Diallo, il est du devoir de tous de reconnaitre le travail acharné fait par le SND dans la construction du Burkina.

C'est pourquoi, il a salué les efforts de l'équipe du SND qui continue dans cette même lancée. Une séance de don de sang, une course cycliste féminine, un dépistage du col de l'utérus, la finale du tournoi de football sont, entre autres, les activités inscrites au programmes de la célébration des 40 ans du SND qui se déroule jusqu'au 25 juillet prochain.