Afrique: TAAG double ses vols cargo vers le Nigeria, le Congo et l'Afrique du Sud

Luanda — TAAG, Linhas Aéreas de Angola, a augmenté ce mois-ci son service de fret à deux vols hebdomadaires reliant Luanda et les villes de Lagos (Nigéria), Brazzaville (République du Congo) et Johannesburg (Afrique du Sud).

Cette augmentation vise à renforcer les services de TAAG sur le marché régional africain, ainsi la compagnie aérienne angolaise transporte désormais plus de 100 tonnes de fret chaque semaine sur la route Luanda/Johannesburg/Luanda et plus de 45 tonnes sur la route Luanda/Lagos/Brazzaville/Luanda, selon une note envoyée lundi à l'ANGOP.

Cette opération a lieu depuis l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto de Luanda. À cette fin, TAAG a acheté le cargo B737-800BCF (Boeing Converted Freighter), avec une capacité de transport jusqu'à 24 tonnes de fret, pouvant transporter 10 palettes de 96x125 pouces.

Programme des vols cargo réguliers

Luanda-Lagos-Brazzaville-Luanda : mardi et jeudi.

Luanda- Johannesburg -Luanda : mercredi et samedi.

TAAG dessert 12 destinations nationales et 11 destinations internationales. Outre le transport de passagers, sa flotte transporte du fret, un service de plus en plus indispensable au développement de l'écosystème local.