Angola: Le pays a 773 magistrats judiciaires

Luanda — L'Angola compte 773 magistrats judiciaires pour une population estimée à 35 millions d'habitants, a déclaré lundi, à Luanda, le président de la Cour suprême, Joël Leonardo.

Le juge, qui intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de la 1ère Conférence et de la 17ème Plénière du Tribunal Administratif de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADCAT), a souligné que trois Cours d'Appel sont en pleine activité, dans les villes de Luanda, Lubango et Benguéla.

Joel Leonardo a également souligné l'existence de 39 tribunaux de district en activité dans tout le pays, soulignant la nécessité d'installer davantage de tribunaux, en les plaçant physiquement plus près de la population et en les rendant accessibles.

Il a mentionné que le monde moderne place les juges dans un défi permanent de mise à jour de leurs connaissances techniques et scientifiques, ce qui les amène à apporter des réponses judiciaires adaptées à la promotion de la démocratie constitutionnelle et des droits de l'homme universellement reconnus.

A l'occasion, Joël Leonardo a appelé les juges-conseillers de la SADCAT à accepter le concept d'accès à la justice pour les citoyens de la région, dans la dimension matérielle, afin de faciliter qu'en pratique les requêtes de la population parviennent à temps à la Cour et puissent également recevoir traitement et réponse rapide des magistrats et des agents judiciaires.

%

Concernant l'événement, Joël Leonardo a exprimé sa conviction que la rencontre permettra aux participants d'apprendre de nouvelles et précieuses leçons qui constitueront des expériences bénéfiques, au profit des tribunaux en tant que garants des ordres juridiques respectifs.

A l'occasion, la présidente de la SADCAT, Sanji Monageng, a félicité le gouvernement angolais pour être un pays qui accorde une grande attention au genre au niveau judiciaire et au-delà.

Sanji Monageng a souligné que l'événement vise à aborder un ensemble de questions juridiques universelles alignées sur le principe n°16 du développement durable, qui déclare promouvoir des sociétés inclusives et pacifiques pour renforcer la justice pour tous, ainsi que construire des institutions inclusives responsables et efficaces.

Elle a renchéri que l'événement vise également à renforcer la coopération judiciaire aux niveaux régional et mondial afin de fournir des réponses plus cohérentes.

Selon la juge, la réunion apportera un dialogue de partage et de connaissances entre les participants dans les différents domaines thématiques, parmi lesquels l'amélioration de la performance des services judiciaires dans les organes de l'Administration de la justice en termes de transparence, d'intégrité et de responsabilité.

Pour sa part, le juge angolais, membre et porte-parole de la SADCAT, Adelino Mungongo, a souligné que l'Angola est le premier pays à accueillir la conférence et la XVIIème plénière de l'organisation, en dehors de son siège à Gaberone, au Botswana, où se déroulent habituellement les réunions.

L'événement vise à discuter des thèmes et des défis auxquels sont confrontés les tribunaux de la région, à approuver le nouveau statut et à profiter de l'occasion pour élire le nouveau président et vice-président du tribunal. L'Angola figure parmi es candidats à ces postes.