Algérie: Forte affluence sur les portes ouvertes de l'Académie militaire 'Houari-Boumediene' de Cherchell

Cherchell (Tipaza) — L'Académie militaire "Houari-Boumediene" de Cherchell (Tipasa) a organisé, lundi, des portes ouvertes qui ont été marquées par une forte affluence du public, notamment des jeunes venus prendre connaissance du système de formation de l'Armée nationale populaire (ANP) au sein de cet établissement.

Cette manifestation annuelle a été ouverte par la présentation, au public, des diverses spécialités et formations militaires, et des différentes structures de l'établissement, suivi d'une allocution du Commandant de l'Académie, le Général-major Salmi Bacha, lue en son nom par le Commandant de l'école annexe "Abane Ramdane", dans laquelle il a indiqué que ces portes ouvertes visaient à "faire connaître l'académie, ses modes de formation et les conditions d'adhésion à l'ANP".

Il a, par ailleurs, souligné que le Haut Commandement de l'ANP "accorde un intérêt particulier au volet de l'Information, toutes formes confondues, étant la pierre angulaire de l'opération de communication au sein de l'institution militaire voire un moyen de cohésion entre les éléments de l'ANP et le peuple et son armée en tant qu'institution républicaine au service de la Nation pour consacrer le lien Armée-Nation".

L'académie, précise-t-il, a traversé plusieurs étapes "d'évolution et de modernisation à tous les niveaux, jusqu'à devenir aujourd'hui un phare lumineux en termes de sciences et de culture militaires, de compétences de commandement et de maîtrise des technologies modernes dont sont équipés les systèmes d'armes, tous domaines confondus ".

La supervision par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, de la cérémonie de sortie des promotions de cet établissement et "le succès éclatant qu'elle a réalisé, témoigne du haut niveau du système de formation au sein de l'ANP en général et de l'académie en particulier", a-t-il rappelé.

Un film documentaire a été projeté pour mettre en exergue les différentes étapes franchies par cet édifice de formation et son rôle dans la formation théorique et pratique pour les futurs officiers.

A cette occasion, les visiteurs de l'Académie ont visité le pavillon des directions de "l'enseignement supérieur universitaire" et de "la recherche scientifique et technologique" ainsi que du complexe culturel et sportif, où ils ont reçu des explications détaillées sur le rôle de ces structures dans la formation militaire, en plus du musée de l'Académie, qui comporte deux pavillons.

Approchés par l'APS, certains visiteurs de l'Académie, tels que Hamza de la ville de Miliana et Said de la wilaya de Blida, ont affirmé que leur visite à l'Académie découlait de leur intérêt de rejoindre les rangs de l'ANP.

Ces portes ouvertes se poursuivront jusqu'au 24 juillet afin de permettre aux citoyens de découvrir cette prestigieuse institution militaire de formation et de prendre connaissance de ses ressources matérielles et humaines ainsi que de sa base pédagogique de formation.

L'Académie militaire est un édifice de formation scientifique qui se met au diapason du développement technologique dans divers domaines en s'appuyant sur l'élément humain compétent et en l'habilitant scientifiquement, militairement et physiquement, afin de permettre aux diplômés d'acquérir tous les fondements du professionnalisme militaire, scientifique et éthique.

L'Académie assure également la formation d'étudiants étrangers issus de plusieurs pays dans le cadre du renforcement de la coopération avec les pays amis et frères.