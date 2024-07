Maroc: La flamme olympique fait escale au stand marocain de la fan zone 'Africa station'

Paris — Dans son parcours avant l'ouverture des Jeux le 26 juillet, la flamme Olympique a fait escale, lundi, au stand marocain de la fan zone "Africa station", installée à un jet de pierre du village olympique sur l'Île-Saint-Denis, en région parisienne.

La flamme olympique a été accueillie, dans une ambiance bon enfant, par les organisateurs de la "Maison Maroc" et plusieurs fans, ainsi que le maire de l'Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly. La "Maison Maroc", a été inaugurée, samedi dernier, au coeur de l'espace des festivités "Africa station" dédié à la culture et au sport africains. Avec un décor de tente caïdale pavoisée de couleurs nationales, elle donne à voir une sélection de pièces d'artisanat, de produits du terroir et de spécialités gastronomiques marocaines.

La fan zone "Africa station" accueillera jusqu'au 11 août le public pour des retransmissions des compétitions et des animations, concerts, spectacles, expositions et rencontres avec les athlètes. Le site vibrera le 1er août aux rythmes de la musique et de la culture marocaines avec la participation de nombreux artistes du Royaume.