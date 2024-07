Maroc: B7ar Bla Plastic - Campagne de sensibilisation au profit des enfants des colonies de vacances à Mohammedia

Mohammedia — Une campagne de sensibilisation aux dangers de la pollution plastique et d'éducation à l'environnement a été organisée, lundi à la plage des Sablettes à Mohammedia, au profit des enfants des colonies de vacances, et ce dans le cadre de l'opération #B7ar Bla Plastic (Une mer sans plastique) initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Dans le cadre de cette action, organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'association "Les amis de la mer", l'Association nationale pour l'éducation et la culture et l'association "Mawahib", ces enfants issus du Centre d'estivage El Alia à Mohammedia, ont ainsi bénéficié d'ateliers de sensibilisation à la protection du milieu marin et de la biodiversité, ainsi que de cours théoriques et pratiques de plongée et d'activités de dessin.

Des ateliers initiant les enfants aux principes du recyclage, en particulier celui des déchets plastiques, ont été également au menu. L'objectif étant de vulgariser les concepts liés à l'environnement marin, tout en suscitant la prise de conscience des enfants à l'égard de la richesse et de la fragilité des écosystèmes océaniques.

"Cette opération de sensibilisation aux dangers de la pollution de l'océan et d'éducation à l'environnement se focalise sur la problématique des déchets plastiques et vise à sensibiliser quant aux enjeux de la pollution des mers et à l'importance de la biodiversité marine", a indiqué le responsable des programmes du pôle Littoral et océan à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Sami El Iklil.

Il a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que "la Fondation a décidé, cette année, d'élargir la portée géographique et thématique de ce programme de sensibilisation. Ainsi, nous avons lancé une opération spécifique au profit des enfants des colonies de vacances".

De son côté, le président de l'association "Les amis de la mer", Ismail Benomar a exprimé sa fierté de participer à cette activité environnementale élargie désormais à plusieurs thématiques. "Au-delà de la pollution plastique, l'opération de sensibilisation s'intéresse cette année à la biodiversité marine, au patrimoine subaquatique, à l'économie circulaire et à la pêche artisanale", a-t-il souligné.

L'opération #B7ar Bla Plastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, sous la présidence effective de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, s'inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme "Plages propres".