Maroc: M. Jazouli - 200 MMDH d'investissements privés mobilisés en 2022 et 2023

Rabat — Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a annoncé lundi à la Chambre des représentants, que près de 200 milliards de dirhams (MMDH) d'investissements privés ont été mobilisés au cours des années 2022 et 2023.

Répondant à une question orale du groupe du Rassemblement National des Indépendants sur "le bilan des investissements privés mobilisés durant la période 2022-2024", M. Jazouli a expliqué, que ces estimations se fondent sur les rapports mensuels du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que sur les données officielles publiées chaque année en juin par le Haut Commissariat au Plan concernant la formation brute de capital fixe.

Et de poursuivre que le ministère s'est appuyé sur ces chiffres, en attendant le développement de "l'Observatoire National de l'Investissement", en partenariat avec les organismes et institutions produisant des statistiques sur l'investissement et le climat des affaires, en tant que mécanisme pour fournir des indicateurs permettant le suivi de la la stratégie nationale de développement des investissements privés.

Dans ce sillage, il a souligné que la réalisation des objectifs clairs fixés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en matière d'investissement, au cours de la période allant de 2022 à 2026, constitue une "priorité pour le gouvernement".

%

Le ministre a ainsi noté que ces estimations signifient que "nous sommes en phase avec les objectifs fixés en matière d'investissement, d'autant plus que les indicateurs pour l'année 2024 et les années à venir sont très positifs".

Grâce à la nouvelle charte de l'investissement, la Commission nationale des investissements a approuvé, au cours de 5 réunions, des projets d'une valeur de 173 MMDH, qui créeront environ 100.000 emplois, a-t-il fait savoir, ajoutant que 82% de ces projets ont démarré les travaux de construction, et que "la situation des investissements directs étrangers s'est améliorée au début de l'année 2024, atteignant des niveaux records".

Dans sa réponse à une autre question du groupe du Progrès et du Socialisme sur "l'atteinte de la complémentarité entre l'investissement public et privé", le ministre a indiqué que le Maroc mise sur l'investissement productif pour renforcer le rôle du secteur privé, afin de construire une économie forte.

Et de relever que les investissements publics sont nécessaires pour stimuler les investissements privés, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'énergie, afin d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de toutes les régions en matière d'investissements.

Dans cette même veine, il a soulevé que le ministère a élaboré une stratégie nationale de développement des investissements privés à l'horizon 2026, en tenant compte des dimensions régionale et sectorielle, sur la base d'une approche collaborative impliquant tous les acteurs des secteurs public et privé, tant au niveaux central que régional, afin de les mobiliser autour d'objectifs communs dans le domaine de l'investissement privé et d'assurer une cohérence avec les investissements publics prévus.