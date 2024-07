Congo-Kinshasa: Insécurité à Lubero - Le député Musitu préconise l'amélioration des conditions de vie des FARDC

Le député provincial Chafi Musitu Mohindo a recommandé, lundi 22 juillet, au Chef de l'Etat d'améliorer les conditions socio-professionnelles des Forces armées de la RDC (FARDC).

Cet élu de Butembo est persuadé que cela permettra aux forces de défense et sécurité de mettre fin à l'insécurité généralisée dans cette partie du Nord-Kivu. Chafi Musitu a relevé des cas de tracasseries et meurtres des civils ainsi que des attaques des positions des FARDC par des groupes armés. Il dit également craindre que ces groupes armés constituent un autre problème sécuritaire dans l'Est du pays et appelle le Gouvernement à la pacification de la zone.

« Ils érigent des barrières sur des routes, ils menacent la population, etc. Nous avons le problème des rebellions du M23 et ADF, mais voilà que nous avons déjà ajouté un autre problème, celui des groupes armés. Comme solution, je demande au président de la République d'améliorer d'abord les conditions de vie de notre armée », a noté Chafi Misitu.

Chafi Musitu Mohindo a proposé à tous ceux qui veulent combattre pour le pays d'intégrer l'armée nationale : « Ils doivent d'abord quitter les groupes armés, et comme nous sommes dans la phase de recrutement des jeunes, ils devraient être envoyés à la formation militaire pour qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'un militaire. Mais quelqu'un parce qu'il sait tuer une chèvre, on l'amène et on le dote des armes pour qu'il aille aussi au front. Voilà encore un autre problème qui se crée. Après, les rebellions du M23 et ADF, ces gens risqueraient de constituer autre problème qui va menacer le pays dans les jours avenirs »

La Réaction de M. Mohindo intervient pendant que le territoire de Lubero accueille plusieurs déplacés qui fuient la guerre du M23 dans le Rutshuru. Selon des sources sur place, environ 168 000 déplacés du territoire de Rutshuru ont fui, en mars dernier, la guerre du M23 pour se réfugier dans le Sud du territoire de Lubero (Nord Kivu).

Selon des organisations humanitaires en mission dans ce coin du pays, ces personnes sont concentrées dans la commune rurale de Kanyabayonga ainsi que dans les localités de Kaseghe, Mighobwe, Luofu, Miriki et Mbughavinywa.