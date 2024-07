Afrique: Un séminaire international mardi et mercredi sur la dimension africaine de la Révolution algérienne à Alger

Alger — L'Algérie abritera mardi et mercredi un Séminaire international sur la Révolution algérienne dans sa dimension africaine intitulé "l'Algérie et l'Afrique... une mémoire commune, un sort commun et un avenir prometteur" avec la participation de plusieurs délégations africaines et d'experts algériens et étrangers.

Cet évènement qui sera organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger avec la collaboration de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne à l'étranger, se veut une halte importante à même de mettre en avant la dimension africaine de la Révolution algérienne.

Ce séminaire international rappellera également que l'Algérie a été et demeure la Mecque des révolutionnaires à l'échelle africaine et mondiale, étant engagée constamment à la réalisation des objectifs de l'intégration africaine en s'appuyant sur la mémoire commune pour poursuivre le processus d'édification et de développement en vue d'un avenir meilleur en Afrique.

A l'ordre du jour du séminaire, plusieurs communications seront données pour ne citer que "les liens communs dans le processus d'édification africain", "les opportunités et les initiatives de partenariat pour construire un développement durable" et "l'Algérie: modèle de concrétisation des aspirations africaines".