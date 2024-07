Algérie: Le CSJ organise le Forum de la diplomatie de la jeunesse

Alger — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé, lundi à Alger, le Forum de la diplomatie de la jeunesse en vue de renforcer le dialogue entre les jeunes et les diplomates et de rappeler les positions constantes de l'Algérie en faveur des causes justes dans le monde.

Placé sous le thème "Une diplomatie prometteuse pour une Algérie pionnière", ce forum de trois jours tend à présenter, à travers des panels, les expériences, les propositions et le rôle des jeunes dans le domaine de la diplomatie de la jeunesse dans les fora internationaux.

Après avoir salué "les efforts consentis par l'Algérie pour renforcer sa place dans le concert des nations et conforter ses positions en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie", M. Hidaoui a estimé qu'"il appartient aux jeunes algériens dans l'étape actuelle d'œuvrer à incarner la personnalité nationale algérienne soucieuse des causes justes dans le monde et attachée aux positions constantes de l'Algérie en la matière".

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a mis en avant "le rôle pionnier" des jeunes qui "relèvent les défis" auxquels notre pays est confronté, soulignant le rôle clé de la jeunesse algérienne dans le façonnement du présent et de l'avenir de l'Algérie.

Pour sa part, l'Inspecteur général au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ali Khodja, a souligné l'importance de la diplomatie de la jeunesse dans la défense des causes nationales, en tant que partie intégrante de la diplomatie officielle, saluant le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et des droits du peuple palestinien.

Le Forum de la diplomatie de la jeunesse s'est déroulé en présence du conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, de diplomates et des présidents d'organes consultatifs.