Sénégal: Une nomination qui fait polémique

Au Sénégal, Sophie Nzinga Sy, la nouvelle directrice de l'Agence pour la promotion et le Développement de l'Artisanat, nommée par le chef de l'État, est aussi la fille de la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall. Dans la société civile, de nombreuses voix s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de népotisme et que le pouvoir actuel fait ce qu'il critiquait sous les régimes précédents.

L'annonce de la nomination par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye de Sophie Nzinga Sy date de jeudi dernier, mais depuis la polémique ne désenfle pas car Yassine Fall, la mère de la nouvelle directrice de l'Agence pour la promotion de l'Artisanat est ministre des Affaires étrangères tandis que son père est l'un des conseillers d'Ousmane Sonko au sein du Pastef.

« Bannie hier, bénie aujourd'hui » titrait un journal lundi, interrogeant le fait que des membres d'une même famille soient au pouvoir. Un questionnement légitime selon le politologue Elimane Haby Kane. « La question se pose parce que le président en exercice avait justement proposé que les nominations à des postes stratégiques se fassent sur la base d'appel à candidature pour permettre le critère du mérite et éviter le népotisme qui a été dénoncé dans les régimes précédents. Donc, ce n'est pas une petite querelle : il faut bien entendre les questions posées et les doléances soulevées et y apporter des réponses concrètes ! »

Parmi les réponses attendues par la société civile du Sénégal : la publication d'un décret pour organiser, comme promis, les futurs appels à candidatures et éviter ce genre de débat.

Du côté du pouvoir, on se justifie et on rappelle les compétences de la jeune consultante. La nomination de Nzinga Sy « n'est pas du népotisme », a affirmé le porte-parole de la présidence, Ousseynou Ly sur un média sénégalais. Et il rappelle que le président de la République, qui l'a nommée, n'a pas de lien de parenté avec elle.